Où précommander Kingdom Hearts : Memory of Melody ?

Avis aux fans de Kingdom Hearts, Sora est bientôt de retour ! Après la sortie événement de Kingdom Hearts III en janvier 2019, Square Enix sont de retours, mais avec un nouveau spin-off. Attendu pour le 13 novembre prochain, cette nouvelle aventure attendue sur Switch et PS4 vous embarquera dans un nouveau jeu axé sur… La musique !

Vous allez donc découvrir la musique de Kingdom Hearts comme jamais auparavant dans un jeu de la licence ! Ce spin-of Melody of Memory vous proposera plus de 20 personnages, dont des héros emblématiques de la série ainsi que des personnages Disney qui viendront prêter main-forte ! Le tout, sur plus de 140 morceaux là encore issus de la série Kingdom Hearts, mais aussi de grands classiques Disney. Le jeu permettra des combats multijoueurs en ligne. Vous allez redécouvrir la musique du jeu, mais également vous plonger dans les souvenirs de la série Kingdom Hearts

Découvrez dès maintenant notre petit guide de précommande pour trouver la meilleure version de votre jeu sur PS4 et Nintendo Switch !

Précommander Kingdom Hearts : Melody of Memory (Standard) La première édition de Kingdom Hearts : Melody of Memory est donc l'édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 59,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PlayStation 4 ou un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch. NB : Pour le moment, aucune information sur une potentielle version PS5 offerte. Néanmoins, le jeu sera bien rétrocompatible et fonctionnera quoi qu'il arrive sur la nouvelle console de Sony.

Avec une collection de plus de 140 musiques, profitez d’une immense sélection musicale directement issue de la licence et des jeux Kingdom Hearts. Mais également de nombreux morceaux de films Disney. Plongez dans l’aventure musicale de ce jeu de rythme et d’action à ne rater sous aucun prétexte !

Le jeu sera disponible dès le 13 novembre 2020 sur PlayStation 4 (aucune upgrade gratuite sur PS5 de prévue, mais le jeu fonctionnera bien sur la nouvelle console via le système de rétrocompatibilité). Kingdom Hearts Melody of Memory arrivera également sur Nintendo Switch. Aucune version PC ou Xbox One n’est prévue pour le moment.

