Où précommander la Nintendo Switch Édition Spéciale Fortnite ?

Énorme phénomène de l’industrie du jeu vidéo depuis son arrivée en septembre 2017, Fortnite, dans sa version battle royale, ne cesse se renouveler et d’attirer des millions de joueurs à travers le monde sur ses différents supports. Après une première console collector sur Xbox One en 2019, voilà que le jeu d’Epic Game se prépare à revenir en console collector… Mais du côté de chez Nintendo cette fois !

Et il ne s’agit pas d’un pack spécial comme nous avons pu le voir l’année dernière, mais d’une vraie console en édition spéciale et limitée aux couleurs de Fortnite ! Un dock personnalisé, des joy-cons de couleur spéciale, une sympathique Nintendo Switch qui pourrait faire de nombreux heureux à Noël !

En plus de la sortie de la Nintendo Switch Fortnite, Epic Games va proposer un nouveau pack nommé « Dernier Rire ». Ce pack est prévu pour le 17 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, mais également sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Le pack sera proposé au prix de 29,99€ et des éditions physiques seront disponibles (une boîte avec un code à télécharger). Pour ce prix-là, vous aurez le droit à ;

La tenue Le Joker

L’accessoire de Dos Boîte à Insurrection

La Pioche Mauvaise Blague

La Pioche Vengeance du Joker

La Tenue Poison Ivy

L’Accessoire de Dos Effloraison

La Pioche Hache d’Ivy

La Tenue Midas Rex

L’Accessoire Cimier de Midas

La Pioche Faiseuse de Roi

1000 V-Bucks

