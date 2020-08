Où précommander LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ?

Annoncé lors de l’E3 2019 à Los Angeles, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera le prochain jeu LEGO qui aura pour objectif de revisiter l’intégralité de la Saga Skywalker. Du premier film sorti en 1977 avec Un Nouvel Espoir, en passant par les films de la prélogie à la fin des années 90 et au début des années 2000, en terminant par la dernière trilogie, le jeu nous promet d’ores et déjà des heures et des heures d’amusements.

Véritable reboot, même les jeux déjà sortis en LEGO seront repris à zéro pour bénéficier de tous les avantages et de toutes les technologie offerte pas les consoles d’aujourd’hui et de demain. Pour pouvoir trouver votre version idéale de LEGO Star Wars : La Saga Skywalkern laissez-vous guider par notre guide !

Précommander LEGO Star Wars : La Saga Skywalker – Standard La première édition de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est donc l'édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 44,99€ et 69,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et sans doute PS5), Xbox One (et sans doute Xbox Series X) ou Nintendo Switch. NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X devraient être offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu.

Précommander LEGO Star Wars : La Saga Skywalker – Steelbook La seconde édition de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est donc l'édition spéciale Steelbook. Une exclusivité Amazon que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 59,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et sans doute PS5), Xbox One (et sans doute Xbox Series X) ou Nintendo Switch.

Un steelbook collector représentant Han Solo cryogénié. NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X devraient être offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu.

Un steelbook collector représentant Han Solo cryogénié. NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X devraient être offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu.

NB2 : Pour le moment, les versions Steelbook Xbox One ne sont pas disponibles.