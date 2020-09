Où précommander les deux éditions de Mario Kart Live Home sur Nintendo Switch ?

La rentrée 2020 commence sur les chapeaux de roues (sans mauvais jeu de mots) avec l’annonce des 35 ans de Super Mario. Pour l’occasion, Nintendo a voulu faire plaisir aux fans avec une compilation regroupant trois jeux cultes (Super Mario 64, Mario Sunshine & Mario Galaxy). Mais aussi une Game & Watch spéciale pour fêter les 35 ans du plombier, mais aussi une nouvelle version inédite et innovante de Mario Kart avec la version Live Home.

L’idée ? C’est de pouvoir mélanger les jouets et les jeux vidéo, puisqu’il s’agit ici d’une nouvelle expérience en réalité mixte. Il faudra ensuite créer un véritable circuit (chez vous, dans votre salon) en vous aidant de différents accessoires fournis dans le pack. Si vous souhaitez encore plus d’informations, images et vidéos à l’appui, rendez-vous dans notre article dédié juste ici.

Précommander Mario Kart Live Home Circuit (Mario) La première édition de Mario Kart Live Circuit Home est donc l’édition standard Mario. Cette dernière sera donc proposée au prix de 99,99€ sur la plupart des revendeurs en ligne. Pour ce prix là, vous aurez droit à : L’application Mario Kart Live

Une réplique du kart de Mario

Plusieurs accessoires indispensables pour créer vos circuits PRÉCOMMANDER MARIO KART LIVE CIRCUIT HOME (MARIO)

Précommander Mario Kart Live Home Circuit (Luigi) La première édition de Mario Kart Live Circuit Home est donc l’édition standard Luigi. Cette dernière est donc identique au pack « Mario » mais propose une version alternative aux couleur du frère du plombier moustachu. Cette version sera donc elle aussi proposée au prix de 99,99€ sur la plupart des revendeurs en ligne. Pour ce prix là, vous aurez droit à : L’application Mario Kart Live

Une réplique du kart de Luigi

Plusieurs accessoires indispensables pour créer vos circuits PRÉCOMMANDER MARIO KART LIVE CIRCUIT HOME (LUIGI)

LE CONTENU DU PACK

Le pack proposé à 99,99€ propose donc un véritable karting (Mario ou Luigi) avec une caméra embarquée pour retransmettre en LIVE la course directement sur votre Nintendo Switch. Plusieurs panneaux de direction pour créer votre circuit. Et quatre « Checkpoint » qu’il faudra absolument placer pour créer votre circuit.

Le tout sera donc disponible sur Nintendo Switch (uniquement) dès le 16 octobre 2020.