Où précommander les différentes éditions de Project Cars 3 sur PS4 et Xbox One ?

Sortie en mai 2015 sur PS4, Xbox One et PC, Project Cars s’est rapidement imposé comme l’un des jeux majeurs dans les licences de simulations automobiles. Le jeu de Slightly Mad Studios rivalise désormais avec les grands noms de jeux de courses sur PC et consoles.

Après un premier opus en 2015, une suite en septembre 2017, le studio britannique se prépare à revenir sur le devant de la scène dès la fin du mois d’août 2020. Le jeu sera sans doute compatible avec les consoles next-gen dès la fin de l’année et la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X.

Découvrez dès maintenant un guide de précommande des différentes versions du jeu.

PRÉCOMMANDER PROJECT CARS 3

Précommander Project Cars 3 – Édition Standard La première édition de Project Cars 3 est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 63,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et PS5) ou Xbox One (et Xbox Series X). NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X seront offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu. PRÉCOMMANDER PROJECT CARS 3

BONUS DE PRÉCOMMANDE DE PROJECT CARS 3

Pour toutes précommande du jeu Project Cars 3 (dans sa version standard ou deluxe) sur n’importe quel support (PS4, Xbox One et/ou PC), vous recevrez le pack Ignition. Ce pack contient ainsi :

10 livrées uniques

20 autocollants

2 motifs

2 jantes

2 pneus

4 plaques d’immatriculation

4 numéros de course

2 nouveaux personnages (hommes et femmes) avec de multiples tenues et modèles de casques.

Précommander Project Cars 3 – Édition Deluxe La seconde édition de Project Cars 3 est donc l’édition deluxe. Cette dernière sera donc proposée au prix de 99,99€. Les versions physiques de cette édition ne sont pas encore disponibles en précommande. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et PS5) ou Xbox One (et Xbox Series X).

Un accès anticipé au jeu vous permettant d’y jouer dès le 25 août (soit trois jours avant la sortie du jeu).

Le Season Pass comprenant 4 DLC (dont les détails n’ont pas encore été donnés). NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X seront offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu. PRÉCOMMANDE BIENTÔT DISPONIBLE

PRÉCOMMANDER PROJECT CARS 3