Overwatch 2 : Blizzard dévoile sa date de sortie et ses nouveautés

Depuis le 15 octobre 2019, les passionnés du jeu vidéo Overwatch avaient pu apprendre une très bonne nouvelle au sujet de leur jeu fétiche : désormais, il sera accessible sur Nintendo Switch, l’une des dernières plateformes ne proposant pas encore le jeu vidéo en ligne créé par Blizzard Entertainment.

Mais pour de nombreux fans surveillant la sortie du prochain opus d’Overwatch, une date encore plus importante allait survenir le 1er novembre. A l’occasion de sa conférence annuelle, le développeur a effectivement présenté Overwatch 2 devant un parterre de journalistes invités pour l’occasion.

Il s’agit très certainement de la seconde nouveauté la plus importante de l’événement, alors que Blizzard Entertainement a également dévoilé la sortie de Diablo 4, un jeu vidéo d’action et de rôle qui remplacera le troisième épisode, sorti en 2012.

Overwatch 2 mise sur ses graphismes

Overwatch n’en est qu’à son second opus, mais force est de constater que Blizzard Entertainement n’a jamais oublié son jeu phare. En l’espace de trois ans, le jeu en ligne a d’ailleurs connu de nombreuses mises à jour sur ses personnages, cartes et modes de jeu. Pour expliquer la sortie d’un tout nouveau jeu, les développeurs ont expliqué avoir concentré leurs efforts sur la partie des graphismes et du rendu visuel des animations.

Pour ce faire, un nouveau moteur graphique est présent, et l’interface a été retravaillée. Dans le mode « Story mission », les joueurs pourront découvrir que chaque début de partie proposera des cinématiques nouvelles, pour offrir une mise en scène encore plus immersive.

Les textures seront plus détaillées, et les héros seront entièrement revus sur leur apparence. Ne comprenez pas par là qu’ils auront un look différent, mais plutôt qu’ils seront bien plus modernes et expressifs, avec un travail très important accordé aux détails comme sur les cheveux, les yeux et les tenues.

Une sortie prévue pour l’automne 2020

Pour sortir son premier opus en 2016, Blizzard avait lancé la communication en 2014, soit deux ans avant. Pour Overwatch 2, le temps à devoir attendre ne sera pas aussi important, mais devrait tout de même rendre impatiente la communauté. Overwatch 2 possède effectivement une date de sortie planifiée pour l’automne 2020. Par chance, le déploiement de sa nouvelle interface se réalisera de façon simultanée sur l’ensemble des plateformes, à savoir PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.