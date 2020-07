Pack Xbox One X Edition Limitée Cyberpunk 2077 à 399€ au lieu de 499€

Vous cherchez à actualiser votre Xbox One ? Pour une version 4K ? Alors ce bon plan est fait pour vous. Ce pack vous permettra d’acquérir la Xbox One X ainsi que Cyberpunk 2077 à un prix très attractif. Celui-ci est au prix de 399 € chez Amazon au lieu de 499 € soit une économie de 20 %.

Cette Xbox One X est une édition limitée qui pourra plaire aux fans inconditionnels de la franchise Cyberpunk 2077. Celle-ci change de couleur pour laisser les couleurs traditionnelles comme le noir et le blanc au placard. Vous pourrez profiter de trois nouvelles couleurs très bien intégrées et qui représentent bien l’univers du jeu. D’ailleurs la manette est également modifiée avec des couleurs gris, noir et rouge. Dans ce pack vous pourrez également bénéficier d’un support vertical afin de l’exposer telle une statue dans un musée.

Concernant le jeu, ce pack contient bel et bien le jeu Cyberpunk en version dématérialisée. Pour pouvoir y jouer, vous devrez avoir une connexion internet et de l’espace de stockage nécessaire. Vous aurez en cadeau la première extension offerte du jeu et un mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Ce pass vous permettra de jouer à plus de 100 jeux gratuitement présents sur le Xbox Game Pass.

Xbox One X by Cyberpunk 2077

Alors vous êtes friand de ce nouveau design ? Vous souhaitez changer pour un modèle plus récent ou tout simplement changer à cause du changement de votre téléviseur ? Alors c’est le pack qu’il vous faut. Cette console est en édition limitée ainsi que la manette et sans oublier le jeu Cyberpunk 2077. Un pack qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Profitez-en au plus vite, un bon plan qui vaut le coup ne dure jamais longtemps. D’ailleurs qu’avez-vous pensé de Cyberpunk 2077 ? Ce bon plan est disponible chez Amazon au tarif de 399 € au lieu de 499 € soit 20 % d’économies !

