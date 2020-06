CyberPunk 2077 se dévoile lors d’un nouveau trailer, et s’annonce en série Netflix !

C’était donc le 25 juin 2020 le jour où CD Projekt Red nous a donné rendez-vous pour découvrir un nouvel aperçu de son très attendu CyberPunk 2077. Annoncé en 2011, le jeu s’est fait très discret (au profit de The Witcher III) pour revenir sur le devant de la scène lors de l’E3 2018 et la conférence Microsoft. Après une nouvelle année de silence, le studio passait à la vitesse supérieure en 2019. Lors de l’E3 la date de sortie du jeu était révélée par un certain Keanue Reaves, qui annonçait par la même occasion sa participation au casting du jeu. C’était également l’occasion pour la presse de découvrir une heure de gameplay dans les salles behind closed doors du Convention Center de Los Angeles. Une occasion que nous avons saisi l’année dernière et dont vous pouvez retrouver nos premières impressions juste ici.

Prévu pour le mois d’avril 2020, CryberPunk 2077 a été une première fois repoussé au 17 septembre 2020, puis au 19 novembre 2020. Hier, CD Projeket n’a tout de même pas raté son rendez-vous pour le premier épisode de leur Night City Wire. L’occasion d’y découvrir pas mal d’informations sur le jeu avec un nouveau trailer, mais également pour apprendre qu’une série Netflix était en préparation !

CyberPunk 2077 – Nouveau Trailer

Avec plus d’un million de vues en moins de 7h, autant vous dire que ce CyberPunk 2077 est très attendu et semble également faire l’unanimité avec en autant de temps, plus de 90.000 avis positifs pour seulement 1.000 avis négatifs sur YouTube. Rares sont les jeux à faire autant l’unanimité. Il faut dire que le studio polonais CD Projekt Red s’est mis de nombreux joueurs dans leur proche grâce à leur politique qui se veut être très proche des joueurs. On se souvient encore de la version « basique » de The Witcher III qui était encore plus complète que certaines versions « spéciales » de grands jeux.

Ce nouveau trailer est l’occasion une nouvelle fois de mesurer un peu l’ampleur du jeu qui s’annonce assez incroyable.

Netflix en collaboration pour une série CyberPunk

Entre Netflix et CD Projekt Red c’est déjà une belle histoire depuis l’adaptation de The Witcher à la fin de l’année 2019. Bien que la série Netflix s’inspire des romans de The Witcher et non du jeu, la série fut une belle publicité et une belle promotion pour les ventes du jeu qui sont reparties à la hausse en fin d’année.

Aujourd’hui, Netflix annonce en partenariat avec CD Projekt une série animée qui sera cette fois bien inspirée du jeu du studio polonais et dont la sortie est attendue pour 2022. Cette série Netflix qui portera le joli nom de Cyberpunk Edgerunners se déroulera dans le même univers du jeu. Très peu d’informations pour le moment, si ce n’est que la série mettra en avant le parcours d’un enfant de la rue qui va devoir s’en sortir dans une ville futuriste où les habitants sont obsédés par la technologie et les modifications corporelles.

