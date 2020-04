Cyberpunk 2077 : la Xbox One X édition collector limitée à 45 000 exemplaires dans le monde !

Le plein de Cyberpunk 2077 chez Microsoft

Il fait partie des jeux les plus attendus de la rentrée, Cyberpunk 2077 sera lancé le 17 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One (avant d’être disponible un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X). On savait déjà que le jeu allait être décliné en manette Xbox One, mais voilà que Microsoft officialise aujourd’hui… la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 !

Une Xbox One X qui sera proposée en édition (très) limitée, puisque Microsoft commercialisera un total de 45 000 machines dans le monde. Pour Microsoft : « la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 évoque la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs. » Force est d’admettre que le look de cette édition limitée est plutôt accrocheur.

On y retrouvera aussi un disque dur de 1 To, sans oublier une manette elle aussi aux couleurs de Cyberpunk 2077. Une manette qui est également disponible séparément, au prix de 69,99€. Une manette nouvelle génération (la même que celle fournie depuis la Xbox One S), dotée d’un port jack 3,5 mm et de la technologie Bluetooth.

Le jeu Cyberpunk 2077 inclus dans le bundle !

Bonne nouvelle, puisqu’à l’instar du récent pack Nintendo Switch Animal Crossing, le jeu Cyberpunk 2077 sera bel et bien inclus dans ce bundle Xbox One collector. Evidemment, même si la console sera lancée dès le mois de juin, ne comptez pas jouer au dernier-né de chez CD Projekt RED avant sa date de lancement officielle, à savoir le 17 septembre. Le code inclus permettra donc de télécharger le précieux jeu, et d’en profiter pleinement le jour J.

Pour ceux qui disposent déjà d’une Xbox One X, ou qui ne sont tout simplement pas intéressés par cette nouvelle console collector, rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible en version standard, mais aussi en version collector. Avis aux fans donc !