Panasonic propose un outil pour récupérer les AirPods perdus sur les voies ferrées

Vous connaissez très certainement le constructeur japonais Panasonic. Je suis prêt à parier qu’une majorité de foyers français disposent d’au moins un produit Panasonic. Que ce soit un téléviseur, un appareil photo, des accessoires audio ou de beauté, de l’électroménager, de la domotique, et bien plus encore, Panasonic est une marque omniprésente dans notre quotidien sans que l’on en soit forcément conscient.

Aujourd’hui, la société a décidé de se pencher sur un problème minime et assez cocasse. Vous n’êtes pas sans savoir que les écouteurs sans fil deviennent de plus en plus populaires. Cette gamme d’accessoires largement propulsée par les AirPods d’Apple connaît une croissance exponentielle. La plupart des constructeurs de smartphones développent progressivement leurs propres écouteurs sans fil.

Les écouteurs sans fil c’est bien, mais…

Cette hype autour de ces objets cause toutefois quelques désagréments. Si cela peut vous faire sourire, c’est pourtant la réalité. JR East est l’une des 8 compagnies du groupe JR, l’une des plus grandes sociétés de chemin de fer dans le monde. La compagnie vient de publier un rapport dans lequel on trouve une donnée surprenante. Selon JR East, de juillet à septembre, l’entreprise a compté 950 incidents liés à la chute d’un écouteur sur une voie ferrée.

Habituellement, JR utilise une sorte de main mécanique pour aller récupérer un objet qui a fait une malheureuse chute sur les rails. Toutefois, récupérer un AirPod s’avère plus compliqué à cause de leur petite taille.

Voici pourquoi JR East a pris contact avec Panasonic pour développer un produit capable de remédier à ce problème qui ne fait qu’augmenter. Panasonic a été très réactif en présentant une première solution qui ressemble à un aspirateur. En ce moment même, l’outil est testé dans la gare d’Ikebukuro, l’une des plus fréquentées du pays. Si l’on en croit les premiers retours, c’est plutôt encourageant. Le personnel qui a eu l’occasion de tester cet outil estime qu’il fonctionne bien plus rapidement que le traditionnel grappin utilisé jusqu’à présent.