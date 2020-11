Le design des AirPods 3 se précise

Alors que le marché des smartphones subit les impacts de la pandémie, les ventes de montres connectées et d’écouteurs sans fil continuent d’être en hausse. Et actuellement, Apple est le leader sur ces types d’accessoire.

De ce fait, il serait tout à fait normal que la firme de Cupertino continue à muscler son offre avec de nouveaux modèles. Pour rappel, au mois de septembre, celle-ci a levé le voile sur deux nouvelles montres, l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE.

Et actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet des prochains écouteurs sans fil d’Apple. Il y a une semaine, nous avons relayé une information de Bloomberg d’après laquelle Apple développerait des AirPods 3 ainsi que des AirPods Pro 2 dont la sortie pourrait se faire au premier semestre 2021.

D’après le site américain, la nouvelle génération d’AirPods Pro aurait un design plus compact et une forme qui épouserait mieux les formes des oreilles de l’utilisateur. La firme de Cupertino doterait également ce modèle d’une nouvelle puce.

Sinon, en ce qui concerne les AirPods 3, la rumeur suggère que ceux-ci auraient un design très différent de celui des AirPods 2. En effet, le nouveau modèle se rapprocherait plus du design des actuels AirPods Pro. Apple ferait aussi un effort sur l’autonomie, mais ne proposerait pas la fonctionnalité de réduction des bruits des AirPods Pro sur les AirPods 3.

Une image fuite sur la toile

En attendant la présentation des prochains écouteurs sans fil d’Apple, les rumeurs vont continuer à circuler. Et justement, une image « fuitée » tend à corroborer les informations de Bloomberg.

D’après le site Apple Insider, qui relaie celles-ci, il s’agirait d’une photo de pièces pour les AirPods 3 ainsi que pour le boiter. Ce que cette photo suggère, c’est que les AirPods 3 auront effectivement un design plus proche de celui des AirPods Pro, mais pas identique.

Apple Insider relaie une information qui proviendrait du site chinois 52Audio. Et en plus de cette image, ce site aurait aussi indiqué que les AirPods 3 devraient bénéficier des mêmes contrôles sensibles à la pression que les AirPods Pro. Il serait aussi possible que ces nouveaux écouteurs sans fil utilisent la puce H1 et prennent en charge Siri.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et de ce fait, il faut encore faire très attention.

En attendant, les médias se tournent également vers un autre produit audio qu’Apple devrait lancer : l’AirPod Studio. Il s’agirait d’un casque audio haut de gamme qu’Apple pourrait présenter lors de son événement du 10 novembre.

Pour rappel, la firme de Cupertino fera une présentation à cette date, probablement pour lever le voile sur ses premiers ordinateurs avec processeur Apple Silicon (à la place des processeurs Intel). Néanmoins, il pourrait y avoir deux « one more thing » : le casque AirPod Studio ainsi que le localisateur d’objets AirTag.