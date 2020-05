Paper Mario enfin sur Nintendo Switch, avec The Origami King

Paper Mario arrive sur Nintendo Switch !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Nintendo, puisque le groupe japonais vient d’officialiser un tout nouveau Paper Mario sur Nintendo Switch. Initiée sur Nintendo 64 (et descendant en quelque sorte de Super Mario RPG sur SNES), la saga Paper Mario se veut un RPG remodelée à la sauce Nintendo. Divers opus ont déjà vu le jour, sur GameCube, sur Wii ou encore sur Wii U.

Sur Nintendo Switch, on pourra très bientôt jouer à Paper Mario : The Origami King. Un jeu qui viendra égayer nos vacances d’été, puisque ce dernier est prévu pour le 17 juillet prochain. Pour cet épisode, les joueurs sont invités à rejoindre la princesse Peach, Mario et Luigi pour le premier festival du royaume consacré aux origamis.

Cependant, l’ambiance festive est quelque peu froissée car la princesse Peach ne semble pas être tout à fait elle-même… Tout porte à croire que le roi Olly, le souverain autoproclamé du Royaume Origami, a la terrible intention de plier le monde entier à sa volonté, tout le monde en origamis !

Vers épisode « inoupliable » ?

Selon Nintendo : « Paper Mario: The Origami King introduit un nouveau système de combat, où les affrontements se déroulent dans une arène composée d’anneaux qu’il va falloir faire tourner et coulisser pour bien positionner les ennemis afin de leur causer un maximum de dégâts. Autrement dit, vivacité d’action et d’esprit seront nécessaires pour venir à bout de vos adversaires dans ces combats qui s’annoncent effrénés. »

Graphiquement, on retrouve la touche Paper Mario si caractéristique, avec évidemment un tout nouveau côté « origami » ici. La première bande-annonce diffusée par Nintendo permet de découvrir ce nouvel univers à la fois très colorée, et débordant d’imagination et de trouvailles. Inutile de dire que l’on a très hâte de pouvoir découvrir les nouvelles aventures très RPGesques de ce bon Mario.