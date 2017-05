Save the date : Paris Pionnières organisera le 1er Inclusive Tech Summit en France le 12 juin

L’incubateur annonce sa nouvelle stratégie pour développer l’entrepreneuriat féminin. Il organisera un grand événement dédié à la mixité le 12 juin à Paris : l’Inclusive Tech Summit.

Paris Pionnières, c’est quoi ?

Paris Pionnières est un incubateur basé à Paris qui a pour vocation de développer l’entrepreneuriat féminin. Fondé en 2005, Paris Pionnières a déjà accompagné 300 startups, avec un taux de pérennité de 85 %.

En France et en Europe, on constate que seules 8% de startups comptent une femme dans leur équipe dirigeante. A Paris, la situation est un peu meilleure, avec 21% de femmes entrepreneurEs. Et Paris Pionnières n’y est certainement pas pour rien. L’incubateur a choisi d’accompagner les startups qui comptent au moins une femme parmi leurs fondateurs. L’objectif est désormais d’atteindre la parité, avec la stratégie baptisée 8to50Goal.

“La création d’entreprise n’est pas la voie de la facilité, mais c’est la voie de l’avenir.” Marie Georges, Présidente de Paris Pionnières

Nouvelle indépendance et nouvelle stratégie : 8to50Goal !

La stratégie 8to50Goal de Paris Pionnières s’appuie sur 3 axes :

“Devenir un agent de mixité” pour aller au-delà des frontières actuelles de l’incubateur. L’objectif est d’exporter les programmes de Paris Pionnières au sein d’autres incubateurs d’Île-de-France, comme cela a été fait avec le programme Les Sprinteuses au Tremplin, dont a notamment profité la boxeuse olympique Sarah Ourahmoune.

Développer les moyens financiers pour accompagner les startups, avec la création d’un fonds de dotation en partenariat avec des grands groupes.

Être une force d’influence et de lobbying puissante, pour continuer à sensibiliser et donner de la visibilité aux femmes qui entreprennent. Dans cette optique, Paris Pionnières organise l’Inclusive Tech Summit.

Un Inclusive Tech Summit, pour la première fois en France

L’Inclusive Tech Summit aura lieu le 12 juin prochain en partenariat avec la conférence Viva Technology, au siège de Criteo à Paris. Dans la lignée des conférences américaines Tech Inclusion, cet événement mettra en lumière la thématique de la diversité et de la mixité dans le monde de l’entreprise, grâce à une cinquantaine de speakers.

