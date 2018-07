PayPal informe une cliente décédée que sa mort viole les conditions d’utilisation

Méfiez-vous des systèmes automatisés qui génèrent des lettres ou des notifications, afin d’éviter de commettre la même bourde que PayPal. Récemment, la société a envoyé une lettre à Lindsay Durdle, une cliente morte d’un cancer au Royaume-Uni, afin de notifier que son décès est une violation du règlement du service de paiement.

« Vous violez la condition 15.4(c) de votre accord avec PayPal Credit étant donné que nous avons reçu un avis de votre décès », lit-on dans la lettre, qui a été partagée sur Twitter par le veuf en colère. « En conformité avec la condition 15.4(c), nous sommes habilités à fermer votre compte, terminer votre contrat et demander le remboursement du montant arriéré ».

Excuse the language but this is beyond the fucking pale. @AskPayPal @PayPalUK – who were informed of Lindsay’s death 3 weeks ago – have sent HER a letter claiming breach of contract due to her being deceased. What the hell? 🤬 pic.twitter.com/4zelBLGszc

— 𝙷𝚘𝚠𝚊𝚛𝚍 𝙳𝚞𝚛𝚍𝚕𝚎 (@hdurdle) July 10, 2018