PayPal prend une mesure drastique, PornHub se dit « dévasté »

PayPal a annoncé la suppression des paiements sur PornHub, justifiant cette décision par le fait que certaines transactions auraient été effectuées sans aucune permission. Dès maintenant, le service en ligne ne sert plus d’intermédiaire aux créateurs de contenu du site pour adultes. Jusqu’ici, il servait à rémunérer les personnes travaillant au sein du « Model program ».

PornHub « dévasté » par cette décision

PayPal a justifié son choix en indiquant : « Suite à un examen, nous avons découvert que Pornhub traitait certains paiements professionnels via PayPal, sans avoir demandé notre permission. Nous avons pris des mesures pour empêcher ces transactions ».

PornHub a rapidement réagi à cette décision en se disant « dévast[é] par la décision de PayPal d’arrêter les versements à plus de 100 000 acteurs qui en dépendent pour vivre ».

Corey Price, vice-président du site web a ajouté : « Notre programme a été lancé pour donner plus d’autonomie aux créateurs de contenus de l’industrie pornographique. Nous leur fournissons, sur notre plateforme, un espace sûr, très visible et prônant des valeurs sexuelles positives […] et gagner une grande part des revenus publicitaires générés par leurs vidéos gratuites […] Des décisions comme celle de PayPal et d’autres entreprises majeures ne font rien d’autre que de nuire aux efforts pour mettre fin à la discrimination et aux stigmates subis par les travailleurs du sexe ».

Il est certain que cette décision va affecter les créateurs de contenu qui utilisent PornHub, qui leur a déjà demandé de se tourner vers d’autre mode de paiement comme le virement bancaire ou la cryptomonnaie sobrement baptisée Verge.

Le Model Program est dédié aux amateurs qui envoient leur vidéo sur la plateforme en souhaitant se professionnaliser et gagner de l’argent. Pour ce faire, PornHub attribue des certifications comme celle que l’on peut trouver sur YouTube et classe ses vidéos dans la catégorie « Verified amateur ». Selon le site web, ce programme draine actuellement trois milliards de visites par mois.

C’est justement les personnes travaillant appartenant au Model Program qui seront affectées, car celles-ci étaient rémunérées par PayPal, un canal simple d’utilisation qui semblait convenir à tous. Cette nouveauté met également en valeur la dépendance entre le site web et le service de paiement.

Difficile de savoir si PayPal a pris cette décision car, comme il l’indique, certains paiements ont été effectués sans permission, ou si la décision est fondée sur un autre élément. Pour PornHub, il s’agit clairement d’un choix qui continue à stigmatiser le milieu de l’industrie du sexe.