Paypal et l’agence Buzzman lancent une publicité pleine d’humour à destination de ceux qui sont incapables de faire un cadeau sympa à Noël.

Pour la grande majorité des gens, les fêtes de fin d’année sont synonymes de moments conviviaux, de grand repas de famille autour d’une table (avec ou sans règlements de comptes et discours engagés sur la politique). Mais Noël est surtout une occasion unique (en dehors des anniversaires, de la St Valentin, des soldes, du Black Friday et des ventes privées) d’offrir un cadeaux à ceux qu’on aime. Pour les uns, cet instant est un moment magique, pour les autres, cela peut devenir un moment tragique dont les conséquences dureront une éternité. Ce phénomène a ainsi créé une catégorie de gens à part : ceux qui ne savent jamais quel cadeau offrir… Heureusement, Paypal veut tout mettre en œuvre pour leur venir en aide.

Offrir ou ne pas offrir le bon cadeau…

Accompagné de Buzzman, le service de paiement en ligne Paypal a mis en place une campagne publicitaire de 70 secondes pour valoriser ses services. L’histoire raconte les bons moments partagés par des familles pendant les fêtes de Noël, durant lesquelles chacun des membres présente son cadeau à son être le plus cher. Le point commun entre ces différentes histoires est qu’il y a toujours une personne qui pense s’être trompée de cadeau et décide ainsi de le jeter ou de le dissimuler au dernier moment, de peur de décevoir l’autre.

Paypal, un héros dans les situations les plus embarrassantes

Dans cette vidéo, Paypal présente sa mission de sauvetage : il propose à toutes les personnes qui se sont trompées de cadeau de Noël de pouvoir les renvoyer et de demander un remboursement sur les frais de retour. Tout cela tout en respectant certaines conditions bien évidemment.

Diffusée en France à partir du 22 novembre mais aussi en Suisse, en Allemagne et en Autriche, cette campagne publicitaire est l’occasion pour l’entreprise Paypal de faire parler d’elle avec humour tout en donnant une deuxième chance aux plus maladroits d’entre nous d’offrir un cadeau qui fait vraiment plaisir… afin que Noël reste un moment magique et inoubliable !