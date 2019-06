Philips annonce des lampes Hue qui transmettent des données en Li-Fi à 250 Mbps

Philips a annoncé que sa filiale Signify, qui produit les lampes Hue, avait mis au point une lampe Li-Fi permettant de transmettre Internet et des données à 250 Mb par seconde.

Des lampes Philips avec du Li-Fi à 250 Mbps

Le Li-Fi est une technologie de transmission de données à très haute vitesse utilisant les ondes lumineuses d’une lampe plutôt que les ondes radio comme c’est le cas avec le Wi-Fi ou bien encore la 4G. L’entreprise néerlandaise a déjà développé des lampes intelligentes utilisant la technologie Li-Fi avec la marque Hue. Cependant, la nouvelle gamme de lampes, baptisée « Truelifi », améliore notablement la vitesse de transmission des données.

D’après l’annonce faite par Philips, les lampes « Truelifi » sont capables de transmettre des données allant jusqu’à 150 Mégabits par seconde en utilisant les ondes lumineuses. La gamme de lampes comprend des émetteurs / récepteurs. Ceux-ci peuvent être installés dans des éclairages existants. Les périphériques connectés devront être équipés d’une clé d’accès USB. Celle-ci doit être placée dans la lumière pour fonctionner. Cette technologie permet aussi bien de se connecter à Internet à grande vitesse que de transférer des données d’un périphérique à un autre à très haute vitesse.

Les lampes Philips transmettant des données via la technologie Li-Fi sont avant tout pensées pour le marché professionnel. Les bureaux bien sûr mais aussi les hôpitaux et les immeubles. Il est toutefois aussi possible de l’installer dans une maison particulière. La seule contrainte est que la clé USB soit placée dans la lumière de la lampe pour fonctionner.

Des avantages certains avec cette technologie

La technologie Li-Fi présente de nombreux avantages. La vitesse de transmission tout d’abord bien sûr mais aussi l’absence d’ondes radio qui peuvent perturber certaines personnes ou certains matériels. Cela évite aussi les interférences de radiofréquence avec certaines machines. Enfin, la technologie offre un certain gage de sécurité qu’un réseau Wi-Fi n’offre pas.

Philips n’a, pour le moment, pas donné d’informations sur une date de sortie de cette nouvelle gamme de lampes Li-Fi. Aucune indication sur le prix n’a été fournie non plus. Cependant, le potentiel de cette solution est tel qu’il est fort possible que le succès soit au rendez-vous et que la technologie se développe davantage dans le futur.