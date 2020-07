Pink Week-end : Boursorama Banque vous offre jusqu’à 110 €, à saisir vite

Boursorama Banque, la banque en ligne la plus populaire en France, vise les 3 millions de clients à l’horizon 2020. Pour y arriver, l’établissement continue à proposer des bons plans, et ce week-end, c’est le retour de la prime de bienvenue de 110 €. Du 10 au 14 juillet prochain, profitez de l’offre à l’occasion du Pink Week-end Boursorama Banque. Si vous êtes un nouveau client, que vous avez plus de 18 ans, c’est le moment d’en profiter en indiquant le code promo PKD110.

La prime de bienvenue Boursorama Banque est éligible pour l’ensemble des comptes courants associés aux cartes bancaires de la banque en ligne, hors compte joint (qui reste à 80 € de prime tout de même). Au sein de l’établissement bancaire, il y a aura l’embarra du choix dans les offres, entre la carte Boursorama Welcome, Boursorama Classic, Boursorama Premier et Boursorama Ultim. À notez que toutes les cartes sont gratuites à partir du moment où elles sont utilisées tous les mois. Nous vous détaillons les modalités et nos conseils pour choisir la meilleure offre ci-dessous.

À la différence des néo-banques comme Revolut et N26, Boursorama Banque profite d'une offre bien plus complète de produits bancaires avec du crédit, des chèques, et des livrets d'épargne. Profitez de 110 € de prime de bienvenue en ajoutant le code promo PKD110

Alors que de nombreuses banques en ligne ont réduit leur prime de bienvenue, Boursorama Banque continue de tirer profit de ses Pink Week-end avait une offre tout à fait alléchante. À l’ouverture d’un compte courant, vous obtiendrez jusqu’à 110 € de prime de bienvenue. Pour pouvoir y prétendre, il faudra avoir au moins 18 ans, être résident fiscalement et physiquement en France, et n’avoir jamais bénéficié d’un produit bancaire Boursorama.

Sur le site ou via l’application, le processus pour ouvrir un compte sera le même que d’habitude. Il vous faudra renseigner plusieurs informations personnelles, et au moment de la finalisation de la souscription, renseigner le code promotionnel pour accéder à la super offre de bienvenue. L’ouverture du compte entraînera une première prime, de 50 €.

Le reste du montant de la prime sera déterminé par le choix de la carte bancaire. Les cartes Boursorama Ultim, Premier et Classic vous offriront un total de 110 €, grâce à un rajout de 60 € dans la prime. Pour l’offre Boursorama Welcome, le montant de la prime de bienvenue sera de 80 €.

Quelle offre Boursorama Banque choisir ?

Outre son compte joint, Boursorama Banque propose donc un panel de quatre cartes bancaires différentes. On rappelle que toutes sont gratuites, à condition de les utiliser au moins une fois par mois pour certaines.

La plus récente – et la plus intéressante selon nous – est la carte Boursorama Ultim. Elle partage les avantages des formules des néo-banques, comme l’absence de conditions de revenus, à l’inverse des cartes Classic et Premier, tout en proposant les mêmes assurances et avantages premium. Les seules exigences de la banque sont un dépôt initial de 500 euros sur le compte, ainsi que l’obligation d’effectuer une transaction par mois. Le prix à payer pour accéder aux services inédits des banques en ligne, tel que les chèques, le crédit, et les livrets d’épargne.

Autrement, le trio classique de Boursorama comprend deux offres aux conditions de revenus. La carte Visa Classic exige des revenus minimumde 1000 euros nets mensuels, ou une épargne de 2500 €. La carte Visa Premier exige quant à elle 1800 € nets mensuels ou 5000 € d’épargne. À la différence de la carte de l’offre Welcome, Boursorama Banque propose des cartes bancaires à débit différé (et non pas débit immédiat), et des assurances.

