Pinterest présente Try On, sa nouveauté en réalité augmentée

Pinterest est en déclin depuis quelque temps, le réseau social peine à trouver un véritable intérêt auprès de ses utilisateurs et surtout à en trouver des nouveaux. Pour remédier à ces problématiques, la plateforme cherche de nouveaux moyens pour retenir les visiteurs sans être une simple vitrine. Avec Pinterest « Try On », le réseau social s’agrémente d’une pincée de réalité augmentée.

Depuis aujourd’hui, Pinterest vous donne la possibilité de tester du maquillage depuis sa plateforme, derrière votre écran. Le réseau social se transforme pour ne plus être seulement une simple source d’inspiration en favorisant l’interaction avec l’utilisateur. Comme nous l’avons expliqué, cette technologie a d’abord été lancée pour le maquillage, plus précisément le rouge à lèvres. Cependant, Pinterest prévoit d’étendre Try On à différentes autres catégories. Pour le moment, cette option reste cantonnée à quelques marques comme Estée Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena, NYX Professional Makeup, YSL Beauté, Lancôme, et Urban Decay de L’Oréal.

En quoi consiste Try On par Pinterest ?

Vous pouvez tester cette fonctionnalité en utilisant la section Lens (l’appareil photo dans la barre de recherche), on en utilisant la saisie manuelle pour rechercher un rouge à lèvres. Cette nouvelle fonction de réalité augmentée est également intégrée à la fonction de gamme de teint de peau de Pinterest, permettant aux utilisateurs de rechercher des looks de maquillage en réduisant les résultats par teint de peau.

Un représentant de Pinterest a déclaré : « Avec Try on, vous ne trouverez pas d’effets de lissage de la peau ou de modification de l’image qui vous fassent perdre votre apparence. Nous croyons qu’il faut vous accepter parce que chez Pinterest, vous pouvez être vous-même et non votre égoïsme ». Par ce discours, il explique que Try On n’est en aucun cas une sorte de filtre amusant que l’on peut trouver sur Instagram ou Snapchat.

Si Pinterest a choisi d’inaugurer Try On avec le rouge à lèvres, c’est notamment parce que les recherches liées au maquillage ont augmenté de 217%. D’après ces recherches, le réseau social explique que les utilisateurs sont curieux de sortir du lot en optant pour des teintes plus colorées. Il vaut donc mieux les essayer avant. Selon les rapports propres à Pinterest, 87% des utilisateurs qui épinglent un produit envisagent l’achat.