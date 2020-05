Pirates des Caraïbes : place aux femmes pour la suite

L’heure est aux bouleversement chez les pirates. Comme on vous l’expliquait il y a plusieurs semaines, une nouvelle trilogie est au programme chez Disney pour la saga Pirates des Caraïbes. Mais, plutôt que que de continuer à surfer sur le personnage de Jack Sparrow, la volonté semble être de renouveler les choses en profondeur. Un projet qui avance petit à petit.

Pirates des Caraïbes se féminise

Ainsi, alors que jusque-là on parlait d’un film centré potentiellement le personnage de Davy Jones tout en assurant que Johnny Depp participerait à la transition, l’idée serait très concrètement de mettre désormais la franchise entre les mains d’une actrice.

Mieux encore, du côté de Disney, on a déjà une actrice en tête pour le rôle. Il s’agirait tout simplement de Karen Gillan. L’actrice et réalisatrice britannique a notamment fait parler d’elle ces dernières années pour son rôle de Nébula dans les Gardiens de la Galaxie, au sein de l’univers Marvel. Avengers : Endgame lui a offert une vitrine supplémentaire. Elle est aussi apparue dans les deux derniers films d’aventure avec Dwayne Johnson. Pour ceux qui ne sont pas fans des films à gros budget, on compte aussi dans sa filmographie des réussites comme The Mirror ou The Circle.

A l’heure actuelle, rien n’a encore été confirmé à 100 %, ni d’un côté ni de l’autre. Disney ne serait pas forcément complètement décidé à l’heure actuelle, même s’il semble désormais acquis que c’est bien une femme qui reprendra le rôle .

Johnny Depp ne sera pour sa part au rendez-vous. Malgré l’aura de l’acteur, c’est sans doute une bonne chose, cela permettrait ainsi d’économiser 90 millions de dollars lié au salaire de l’acteur. De quoi engager un bon scénariste et redonner vie à la franchise ? On ne demande que ça…