Pirates des Caraïbes : une nouvelle trilogie au programme chez Disney

Les reboots sont à la mode du côté d’Hollywood et particulièrement chez Disney qui a considérablement agrandi son catalogue avec le rachat de Fox. Pour certains projets comme la Planète des Singes, on sait déjà qu’il s’agirait plutôt d’une suite aux aventures de César. Mais, les choses ne sont pas forcément aussi claires chez tout le monde. C’est notamment le cas pour Pirates des Caraïbes. Explications.

Pirates des Caraïbes : Johnny Depp pourrait assurer la transition

C’est We Got This Covered qui revient sur le sujet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet univers, on compte à l’heure actuelle cinq films différents, sortis entre 2003 et 2017. Puis, en décembre 2018, une trilogie est annoncée par Disney, sans Johnny Depp. En février 2019, Rhett Reese et Paul Wernick, chargés de réécrire la saga abandonnent le projet et on pensait que tout avait été mis en pause, voir même au placard.

Mais, le projet n’aurait pas été complètement abandonné par Disney et trois films seraient même dans les cartons. L’idée semble être celle d’un reboot léger, qui serait centré au moins partiellement su r le personnage de Davy Jones, présent dans plusieurs des opus originaux et capitaine du Hollandais Volant. Disney espère notammetn convaincre Bill Nighy de reprendre son rôle, au moins pour ce qui est de la voix.

Reste à savoir quel serait le sort réservé à Johnny Depp / Jack Sparrow. S’il devait initialement disparaître, l’acteur pourrait finalement être là, même s’il n’occupera pas le rôle principal. C’est une femme qui est pressentie pour devenir le personnage majeur de cette nouvelle trilogie, mais rien n’est encore 100 % assuré.

Ces informations confirment en tout cas que Disney ne voudrait pas lâcher complètement la saga Pirates des Caraïbes. Quand on connaît son extrême rentabilité, on comprend pourquoi… On parle de plusieurs milliards au box-office. Le dernier film aurait ainsi rapporté 800 millions de dollars et est considéré comme un échec.