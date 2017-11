Bon Plan : le forfait Sosh 40 Go à 9,99€ par mois au lieu de 24,99€

Les forfaits mobiles ont aussi droit à leurs promotions pour le Black Friday et c’est Sosh qui lance en premier sa promo.

C’est le forfait haut de gamme avec 40 Go de données qui est en promotion à 9,99€ au lieu de 24,99€ avec le code promo Cloche. Vous aurez accès à ce forfait pendant 12 mois. Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe.

Il n’est valable que pour les nouveaux clients, et si vous voulez conserver votre numéro actuel il suffit d’appeler le 3979 pour connaitre votre numéro RIO. Petit tips d’expert, mettez immédiatement un rappel dans votre agenda pour dans un an, comme ça vous penserez à changer de forfait à ce moment là 🙂

L’offre est valable jusqu’au 11 décembre.

profiter de l’offre