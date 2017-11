Bon Plan : l’excellent aspirateur robot Xiaomi à 229€ pour Cyber Monday

Le Roomba killer, le Xiaomi Mi Robot Vacuum est aujourd’hui en vente flash chez Gearbest.

L’excellent aspirateur robot de Xiaomi, le Mi Robot Vacuum est disponible en ce moment en promotion à 230,00 € avec le code XIAOMIVAC.

Pour un prix mini, il embarque les caractéristiques des robots aspirateurs haut de gamme avec plusieurs modes, un bruit réduit, une autonomie qui couvrira largement des appartements de 100m2 et la connexion en Wi-Fi. Grâce à cette dernière, vous pouvez lancer à distance le nettoyage chez vous, et ça ça fait vraiment très plaisir. Bien évidemment, les fonctionnalités classiques de programmation sont également de la partie, et, pour l’avoir testé, c’est l’un des meilleurs objets connectés de 2017.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons fortement d’utiliser le mode de livraison French Line pour que le colis soit pris en charge par Colissimo à son arrivée en France. Il n’y a que 1000 unités disponibles sur ce bon plan, et c’est un cadeau de Noël idéal.

Profiter de l’offre