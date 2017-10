Bon Plan : l’iPhone 8 64 Go à 695€ au lieu de 809€ (+83€ en bon d’achat)

Le nouveau venu de chez Apple, l’iPhone 8 a le droit à une excellente promotion sur Priceminister.

En attendant l’iPhone X, l’iPhone 8 est aujourd’hui en promotion à 699,00 € au lieu de 809€ chez Priceminister. En plus de cela vous pouvez recevoir 83€ à valoir sur vos prochains achats en rejoignant le PriceClub (gratuit).

Ce prix est valable sur la version Or à 64 Go, les versions argent et gris sont quant à elle à 719€, ce sont des tarifs assez rares pour des iPhone juste arrivés sur le marché.

Attention l’offre est valable jusqu’à ce soir minuit, il va falloir vous décider rapidement si vous voulez en profiter.

