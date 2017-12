Bon Plan : le OnePlus 5T à 408€ au lieu de 499€ 🔥

Le nouveau flagship de OnePlus, le 5T a le droit aujourd’hui à de belles réductions sur chacun de ses modèles (64 Go et 128 Go).

Habituellement vendu 499€, le OnePlus 5T est aujourd’hui proposé à 408,00 € avec le code OctAllez55t1.

La version en promotion est l’internationale, qui embarque toutes les bandes de fréquence 4G pour la France. Ce bon plan porte sur le modèle avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM. Depuis le OnePlus 5, la marque se pose comme une concurrente de poids pour toutes les flagship de la concurrence et a enfoncé le clou avec ce OnePlus 5T.

Pour rappel, le OnePlus 5T embarque un écran AMOLED de 6 pouces avec un ratio de 18:9. Son processeur Snapdragon 835 est le plus haut de gamme du marché actuel, en attendant le 845 qui arrivera très bientôt sur le marché. Il embarque un dual sim qui peut également embarquer une carte MicroSD pour étendre le stockage.

Si vous cherchez une puissance encore plus forte et du stockage supplémentaire, la version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est aussi en promotion à 474,00 € au lieu de 559€ avec le code OctAllezM5t2. Vous pouvez retrouver notre test du OnePlus 5T ici pour vous faire un avis.

Comme toujours avec Gearbest, on vous conseille fortement de choisir la livraison French Line pour passer par Colissimo et éviter les éventuels frais de douane.