Test : OnePlus 5T, le format 18:9 lui va si bien

Après être entrée dans la cour des grands avec son OnePlus 5, la marque chinoise OnePlus est (déjà) de retour avec le OnePlus 5T. Une évolution en douceur, plus esthétique que technique avec le passage au format 18:9, qui doit confirmer la très bonne impression laissée par le OP5 et gommer les quelques points négatifs. Et si le OnePlus 5T était la sensation de cette fin d’année 2017 ?

Présentation

Quelques mois après la sortie du OnePlus 5, un smartphone que nous avons testé sur Presse-citron, OnePlus est de retour pour jouer un mauvais tour à la concurrence. En effet, le OnePlus 5 avait permis à la jeune marque chinoise d’entrer dans une nouvelle dimension tout en conservant ce qui a fait la réputation de OnePlus, à savoir une fiche technique très alléchante et un excellent rapport qualité/prix.

Lors de notre test consacré au OnePlus 5, nous avions d’ailleurs titré « OnePlus entre dans la cour des grands », une entrée remarquée avec l’un des smartphones de l’année, mais le plus dur commence pour OnePlus. Fini l’effet de surprise, la marque est désormais attendue et elle le sait, c’est la rançon de la gloire.

Fort de ce nouveau statut, OnePlus a décidé de dévoiler le OnePlus 5T et de passer au format 18:9. La sortie d’un smartphone quelques mois après le précédent n’est pas vraiment une nouveauté chez OnePlus, le constructeur avait dévoilé le OnePlus 3T en novembre 2016, quelques mois à peine après le OnePlus 3.

Un risque pour OnePlus puisque les deux modèles seront forcément comparés, mais la marque souhaitait se rapprocher de ces principaux rivaux sur le plan du design. OnePlus a-t-il une nouvelle fois réussi son pari ? Presse-citron a testé le OnePlus 5T.

La fiche technique du OnePlus 5T :

Constructeur : OnePlus Modèle : OnePlus 5T Dimensions : 156,1 x 75 x 7,3 mm Poids : 162 grammes Taille d’écran : 6,01 pouces Technologie d’écran : AMOLED Écran : Full HD+ (1 080 x 2 160 pixels) 401ppi

Format 18:9 Capacité de la batterie : 3 300 mAh Appareil photo principal : Capteur principal Capteurs: Sony IMX 398

Megapixels: 16

Taille de pixels: 1.12 µm

Ouverture : f/1.7

Focal Length: 27.22mm Capteur secondaire Capteurs: Sony IMX 376K

Mégapixels: 20

Taille de pixels: 1.0 μm

Ouverture : f/1.7

Focal Length: 27.22mm Appareil photo avant : Sony IMX 371

Mégapixels: 16

Taille de pixels: 1.0μm

Ouverture : f/2.0 Version Android : Android 7.1.1 Nougat Interface utilisateur : OxygenOS RAM : 6 ou 8 Go LPDDR4X Mémoire : 64 ou 128 Go UFS 2.1 2-LANE Processeur : Qualcomm Snapdragon 835 Nombre de cœurs : 8 Fréquence d’horloge maximale : 2,45 GHz Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G

Bluetooth 5.0

NFC

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Autres : Capteur d’empreinte digitale, capteur à effet Hall, accéléromètre, gyroscope

Capteur de proximité, capteur de luminosité ambiante RVB, boussole électronique, Sensor Hub

USB 2.0, Type-C, compatible USB audio

Fente double nano-SIM

Prise jack audio 3,5 mm Dans la boîte : 1x OnePlus 5T

1x Screen Protector (pre-applied)

1x Translucent Case

1x Dash Type-C Cable

1x Dash Power Adapter

1x éjecteur de carte SIM

1x guide de démarrage rapide

1x Information de sécurité

1x Bullet V2

La lecture de la fiche technique du OnePlus 5T nous rappelle sans surprise celle du OnePlus 5. Il est impossible pour un constructeur de proposer une « (r)évolution » technique en quelques mois à peine et la marque chinoise n’avait pas non plus besoin de le faire.

En effet, OnePlus a pris l’habitude de proposer ce qui se fait de mieux ou presque dans ses « flagship killer » et le OnePlus 5T peut s’appuyer sur une base très solide. On retrouve un processeur Snapdragon 835 de chez Qualcomm, couplé à 6 ou 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 ou 128 Go et une batterie de 3 300 mAh.

Fin 2017, on reste sur une proposition très haut de gamme. De plus, le OnePlus 5T a quand même droit à des nouveautés. Exit l’écran Amoled Full HD (1 920 x 1 080) de 5,5 pouces, place à une dalle Amoled Full HD+ (2160 x 1080 px) de 6,01 pouces. Un écran plus grand, mais avec peu de changement du côté des dimensions : 156,1 x 75 x 7,3 mm (162 grammes) contre 154,2 x 74,1 x 7,25 mm (153 grammes) pour le OnePlus5.

Autre changement sur le plan technique, il concerne l’appareil photo. OnePlus conserve son capteur principal de 16 mégapixels avec ouverture f/1,7 (Sony IMX 398), mais on retrouve désormais un second capteur de 20 mégapixels (Sony IMX 376K) avec une optique similaire à celle du premier capteur (f/1,7). Pour rappel, le OP5 avait droit à un téléobjectif (20 mégapixels avec ouverture de f/2,6).

Hormis ces deux changements, le OnePlus 5T est très proche de son prédécesseur et l’on est plus sur une déclinaison borderless qu’un nouveau smartphone.

Design

On commence par la partie design et cela tombe bien puisqu’il s’agit de la principale différence entre le OnePlus 5 et le OnePlus 5T. Très sage dans son approche, le design du OP5 était soigné, mais ce n’est pas forcément l’argument numéro un du smartphone. Ce dernier pouvait d’ailleurs souffrir de la comparaison avec certains de ses concurrents, on pense ici au Samsung Galaxy S8 par exemple.

Le OnePlus 5T devait donc apporter de la nouveauté et cela passe par l’arrivée du format 18:9. Moins large et plus long que le traditionnel format 16:9, ce format permet au dernier OnePlus d’embarquer un grand écran borderless de 6 pouces qui occupe 80,5% de la façade, contre 73% pour le OnePlus 5 (5,5 pouces).

Une différence de taille qui a plusieurs conséquences. Le lecteur d’empreintes digitales n’a plus sa place à l’avant et a été déplacé à l’arrière de l’appareil. Quant aux touches de navigation, elles sont désormais virtualisées.

Pour le reste, OnePlus ne s’est pas aventuré dans l’inconnu et le 5T conserve des éléments de son prédécesseur. L’arrière est quasi identique, on retrouve les bords arrondis et le double capteur photo qui dépasse légèrement. Concernant les finitions, il n’y a rien à redire, le 5T est à la hauteur des attentes que l’on peut avoir d’un modèle haut de gamme.

Un peu plus grand et lourd que son prédécesseur, le 5T conserve une très bonne prise en main. On ressent légèrement plus la différence de poids que de taille tandis que le lecteur d’empreintes digitales se trouve très facilement. L’ensemble fonctionne bien même si certains utilisateurs risquent de regretter le virage pris par OnePlus.

Le bouton de verrouillage est toujours présent sur la tranche droite tandis que la tranche gauche abrite les touches de volume et le commutateur de gestion des notifications.

La tranche inférieure conserve le port USB type-C, le haut-parleur et la fameuse prise jack 3,5 mm.

OnePlus se met au gout du jour pour mieux coller à ces concurrents en cette fin d’année 2017 et la marque chinoise le fait plutôt bien. Le OnePlus 5T profite d’excellentes finitions, d’un design soigné et est désormais borderless. On peut toutefois faire la même critique que pour son prédécesseur, OnePlus ne cherche pas à se démarquer et reste très classique, quitte à manquer de personnalité.

La décision de déplacer le lecteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil n’est pas une nouveauté et ne permet pas au 5T de se démarquer. Toutefois, on ne peut nier que OnePlus propose un appareil efficace, cohérent et susceptible de plaire à un large public.

Écran

Si l’on parle beaucoup du nouveau design du 5T, le plus grand changement concerne son écran. Ce dernier est bien différent de celui du 5 puisqu’il est plus grand (6,01 pouces contre 5,5 pour le OnePlus 5), proposé dans un format différent (18:9 ou 2:1 contre 16:9) et bénéficie d’une définition Full HD+ (2 160 x 1 080 pixels contre 1 920 x 1 080 pixels (Full HD)).

À noter que la densité d’écran est toujours de 401 ppp, le changement de définition vient du changement de format.

On conserve une dalle AMOLED qui permet d’avoir un taux de contraste « quasi infini ».

La luminosité est très bonne et l’on peut dire de même de la colorimétrie. OnePlus propose un excellent écran qui saura se montrer à la hauteur dans toutes les situations, à l’exception de la VR où la définition Full HD+ n’est pas la plus adaptée.

Interface

Les différences avec le OnePlus 5 sont minimes sur la partie interface et les spécificités logicielles. On vous invite donc à lire la partie Interface de notre test du OnePlus 5 pour en savoir plus.

On regrettera d’ailleurs que le 5T, smartphone haut de gamme sorti en fin d’année, soit encore proposé sous Android 7.1.1 Nougat. On aurait pu espérer le voir débarquer directement avec Android 8.0 Oreo, il faudra patienter début 2018 pour en bénéficier.

OnePlus a quand même apporté quelques nouveautés, la plus intéressante étant le système de reconnaissance faciale. Cette nouveauté peut paraître gadget, mais elle est plutôt efficace, pratique et l’on s’y fait très vite. Lors de notre test, nous n’avons pas eu beaucoup de ratés et nous n’avons pas réussi à déverrouiller le smartphone à l’aide d’une photo.

Performances

Là encore, pas besoin de long discours puisque le 5T propose les mêmes composants que le OnePlus 5. Les performances sont toujours aussi bonnes et l’on prend plaisir à utiliser un smartphone qui reste fluide en toutes circonstances.

Autre très bon point concernant ce OnePlus 5, il chauffe peu.

Pour rappel, le OnePlus 5T est proposé avec un SoC Snapdragon 835 et 6 ou 8 Go de RAM. Comme nous l’avions indiqué pour le OP5, ce smartphone embarque une quantité très importante de RAM (8 Go dans notre cas) et il est difficile en condition normale de voir une réelle différence avec un autre modèle haut de gamme ayant moins de RAM. On ne va toutefois pas s’en plaindre.

Multimédia

OnePlus revient avec une configuration différente pour son OnePlus 5T. Prometteur et séduisant, le OP5 n’avait pas démérité sur la partie photo. Qu’en est-il de ce nouveau modèle ?

Photo

OnePlus a reconduit la formule du double capteur photo, mais l’approche est différente. Si le module principal est inchangé, un capteur Sony IMX 398 de 16 mégapixels avec une optique grand-angle stabilisée (ouverture f/1,7), la marque chinoise a décidé de s’appuyer sur un second capteur de 20 mégapixels avec une optique similaire (capteur IMX 376).

Un changement qui a du bon… et du moins bon.

Lorsque les conditions sont bonnes, on retrouve un très bon photophone, proche de son prédécesseur et toujours aussi agréable à utiliser. L’autofocus est redoutable de rapidité et l’on retrouve des clichés détaillés, avec des couleurs fidèles et une meilleure gestion des contrastes.

En basse luminosité, il y a du mieux avec une meilleure gestion de la lumière, mais les résultats sont assez aléatoires. OnePlus explique que son smartphone bascule sur son second module lorsque la luminosité passe sous la barre des 10 lux et permet de profiter de la technologie « Intelligent Pixel » qui combine 4 pixels en un seul.

Dans les faits, on bascule rarement sur le second capteur et si le nouveau OnePlus fait mieux que son prédécesseur, il n’égale toujours pas les meilleurs.

Un constat qui laisse planer le doute sur le bien-fondé de la décision de OnePlus. Cela valait-il le coup de se passer du téléobjectif ? La marque chinoise semble avoir encore du mal à maitriser son double capteur.

On termine quand même sur une bonne note, le mode portrait fonctionne plutôt bien.

(Les photos prises avec le OnePlus 5T sont disponibles sur Dropbox)

Son

Le OnePlus 5T a conservé sa prise jack 3,5 mm, une bonne nouvelle puisque cette dernière est de bonne qualité. Le haut-parleur n’est pas fantastique, mais il est peu meilleur que celui du OP5.

Vidéo

Le smartphone de OnePlus peut filmer en « 4K » (Ultra HD en 3 840 x 2 160 pixels) ainsi qu’en Full HD (1 920 x 1 080 à 60 i/s ou 30 i/s). Le résultat est satisfaisant en UHD, mais on obtient quand même de meilleurs résultats en Full HD.

Autonomie

Le OnePlus 5T embarque une batterie d’une capacité de 3 300 mAh, c’est autant que celle du OP5. Encore une fois, OnePlus montre qu’il est un des constructeurs références dans ce domaine et le 5T offre une excellente autonomie. La surcouche OxygenOS est légère et très bien optimisée.

Si on profite de manière plutôt intensive de la puissance du 5T (jeux, applications gourmandes, internet, réseaux sociaux…), on tiendra sans problème la journée et le smartphone montrera des signes de fatigue après une journée et demie.

Si l’on est un peu moins accroc à son smartphone, on pourra atteindre les deux jours d’autonomie.

À noter que le smartphone embarque la technologie Dash Charge, le système de recharge très rapide de OnePlus.

Conclusion

OnePlus a réussi son passage au format 18:9 avec le OnePlus 5T. Ce nouveau modèle profite des bases très solides posées par le OP5 et ajoute un design soigné et efficace, plus en adéquation avec ce que propose la concurrence.

La marque chinoise gomme efficacement l’un des reproches qu’on pouvait faire à son OnePlus 5 tout en conservant ses nombreuses qualités. Smartphone très puissant, doté d’une surcouche agréable et d’une excellente autonomie, il conserve un excellent rapport qualité/prix même si la baisse de prix de certains concurrents peut légèrement nuancer cet argument.

Le OnePlus 5T n’est toutefois pas parfait, on pouvait espérer profiter dès maintenant d’Android 8.0 Oreo. Surtout, les décisions de OnePlus concernant la partie photo ne sont pas forcément justifiées.

J’aime

le design & les finitions

l’écran au format 18:9

les performances

l’autonomie

le système de reconnaissance faciale

l’excellent rapport qualité/prix

les photos lorsque les conditions sont bonnes…

