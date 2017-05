La plateforme de Live streaming Beam se nommera dorénavant Mixer

Depuis quelques heures si vous utilisez le service Beam, vous devez avoir remarqué du changement car le service de diffusion de jeu vidéo en streaming de Microsoft, se nomme dorénavant Mixer et s’est vu greffer quelques fonctions très intéressantes.

Certains seront déçus par ce changement de nom, mais Microsoft a fait ce choix justement pour le bien de la communauté de joueurs, afin que cette dernière puisse grossir davantage dans les mois à venir. Beam n’était de tout façon pas très vieux puisqu’il a été lancé par la start-up du même nom en janvier 2016. La firme de Redmond avait racheté Beam en août 2016 et avait intégré quelques mois plus tard la plateforme de streaming sur les interfaces de la console Xbox One.

Beam est devenu Mixer il y a quelques heures !

Toutefois, face à la rude concurrence de Twitch bien implanté dans le secteur du streaming de jeu vidéo, Beam n’a jamais réussi à sortir du lot. Pourtant, le service dispose d’un argument intéressant, il ne souffre d’aucune latence entre la partie streamée par le joueur et la réception de la vidéo par le spectateur. Twitch ne peut pas en dire de même.

Microsoft a voulu faire table rase du court passé de Beam et souhaite que Mixer soit perçu comme une nouveauté, un service vraiment concurrent de Twitch. Microsoft accompagne donc ce changement de nom par l’intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau social. On sait au passage que l’équipe de Minecraft planche sur une intégration native de Mixer, directement dans le jeu.

La firme de Redmond cherche par tous les moyens à mettre Mixer en avant et le service sera présent directement dans le guide Xbox One et Windows 10. L’entreprise travaille également sur les futures versions mobiles de Mixer sous Android et iOS (dispos en bêta).

Un service de co-streaming permettant à 4 joueurs de diffuser une vidéo dans un seul flux

Toutefois, la plus grosse nouveauté sur Mixer et qui devrait lui donner un sérieux atout face à la concurrence, le service de diffusion Mixer propose une expérience unique de co-streaming ! Jusqu’à quatre joueurs pourront diffuser leur stream en même temps sur un seul flux. Les participants ne seront d’ailleurs pas obligés de jouer pour y participer. Il ne fait aucun doute que de nombreux joueurs seront ravis de travailler en équipe et on peut même imaginer que des organisateurs d’évènements dans le Gaming, pourraient apprécier ce type de vidéos lors de compétions par exemple.

De plus, une page sera dédiée à Mixer sur l’interface Xbox One afin de mettre en avant des jeux, des vidéos et des contenus. Une chaîne officielle du service Mixer et baptisée Channel One diffusera différents types de contenus à destinations des utilisateurs, tels que des gameplay, des astuces, des nouveautés, etc. Enfin et toujours dans l’optique de rendre populaire le service Mixer, Microsoft a même mis sur pieds un studio qui réalisera de la production de contenu en LIVE et baptisé Mixer NYC Studio !

Si avec tous ces changements Mixer n’apparait pas comme un nouveau venu dans le domaine des plateformes en Live Streaming dédiées au jeu vidéo, on ne sait pas ce qu’il vous faudra !