PlayStation 4: une écrasante domination sur le marché

Dans la guerre qui se joue dans le monde du high-tech, les produits sont importants pour mener des offensives, mais les chiffres aussi et à ce petit jeu là, Sony a une nouvelle fois démontré son leadership face à Microsoft. Un timing qui coïncide avec le lancement imminent de la Xbox One X de la firme de Redmond.

A quelques jours du lancement de la nouvelle console Xbox One X, Sony a tenu à bien montrer sur quel terrain s’engage Microsoft si son objectif est de détrôner la PlayStation 4. L’entreprise a publié son rapport trimestriel sur lequel on peut clairement lire que la PlayStation 4 s’est écoulée à 67 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2003.

Sony reste confiant avant l’arrivée de la Xbox One X et le montre…

Sony tente t-il de narguer Microsoft où au contraire sent-il l’obligation de réaffirmer sa position de numéro 1 face à l’arrivée d’une console très performante et donc pleine de promesses et une Switch connaissant un très important succès depuis son lancement par Nintendo au mois de mars dernier. Il n’est pas impossible que Sony présage de la fin de son monopole…

Sony en plus de fournir l’état des ventes actuelles pour la PlayStation 4 a également tenu à montrer qu’il ne compter pas réduire la voilure, bien au contraire, l’entreprise a donc rehaussé ses objectifs en amenant sa prévision de ventes à 79 millions d’unités d’ici le mois de mars. Tous les fans de Sony noteront que si ce chiffre est atteint, cela signifiera que Sony fera tomber un record durant l’année 2018, à savoir il se vendra plus de PS4 que de PS3, puisque cette dernière s’est vendue à 85 millions d’exemplaires.

La PS4 profite de plusieurs facteurs lui apportant ce grand dynamisme et les deux principaux sont les régulières offres commerciales effectuées par la marque et le succès du casque de réalité virtuelle PS VR qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en quelques mois, lui aussi leader du secteur dans cette niche.

Du côté de chez Microsoft on a hâte de rentrer dans l’arène pour se frotter à Sony à la veille des achats de Noël, afin de voir comment réagira le grand public. Pour rappel, Phil Spencer le responsable Xbox avait indiqué lors de l’E3: « Je vois plus la PS4 Pro comme une concurrente de la Xbox One S que de la Xbox One X. C’est du vrai 4K« . La firme de Redmond avait alors voulu faire comprendre à Sony qu’il ne jouait plus sur le même marché et Phil Spencer avait souligné de manière provocante : « Il y a une clientèle qui cherche une expérience premium. On ne joue pas dans la même ligue que toutes les autres consoles déjà disponibles« . Visant clairement Sony !

Une nouvelle guerre s’apprête donc à débuter pour les fêtes de fin d’année et ce qui comptera ce n’est ni les grandes phrases provocatrices, ni les chiffres des batailles précédentes, mais le nombre de consoles qui sortiront prochainement des rayons pour terminer sous le sapin !