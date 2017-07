La PlayStation 5 arrive, voilà ce que l’on sait pour le moment

Depuis le lancement de la console Xbox One X, anciennement appelée Project Scorpio, un grand nombre de rumeurs ou d’opinions d’analystes de marché faisaient état de la sortie d’une PlayStation 5 destinée à contrer rapidement la nouvelle console de Microsoft, avant qu’elle ne fasse des dégâts dans les parts de marché de Sony, il semble que l’ombre d’une PS5 se profile bien…

Une PlayStation 5 serait dévoilée lors de l’E3 2018

Une source très proche du dossier a évoqué sur Twitter que Sony devrait profiter de l’E3 2018 pour dévoiler sa PS5. Il ne s’agit pas réellement d’une surprise puisque c’est le style de rumeurs que l’on avait pu entendre ou lire ces dernières semaines. La même source évoque une commercialisation fin 2019… Avec un peu de retard, on peut donc même envisager début 2020 ! La PS4 qui est un vrai carton pour Sony a donc encore de beaux jours devant elle.

Il est primordial que Sony fasse un réel effort d’innovation pour sa future PlayStation 5, car le paysage a changé et l’entreprise n’est plus à l’offensive désormais, mais sur la défensive. Après la sortie de la Xbox One X plus performante que la PS4 Pro et après l’arrivée de la Nintendo Switch qui semble enchaîner les succès, mois après mois avec sa console hybride, la PS5 devra apporter un gros plus.

Les analystes avaient tablé sur une possible réaction de Sony autour de fin 2018, début 2019, cette information semble donc s’aligner sur les estimations des analystes. Nous sommes impatients d’en apprendre davantage sur la future PlayStation 5 et sur ses caractéristiques, afin de vous en faire part rapidement.