Plongez dans la Tamise et Huawei vous offre une Watch GT 2

Drôle d’événement que Londres va connaître demain, le samedi 19 octobre. Sur le Royal Victoria Dock, à l’abri du courant de la Tamise, la marque chinoise de smartphones, Huawei, va lancer l’opération Dive Thru. L’événement invitera les moins frileux et meilleurs plongeurs pour une campagne marketing plutôt originale.

Pour promouvoir la sortie de sa nouvelle montre connectée Watch GT 2, Huawei invitera les participants à plonger dans l’eau de la Tamise, nager plusieurs mètres et plonger à un mètre de profondeur, pour récupérer un des exemplaires de la smartwatch chinoise, qui auront été déposés plus tôt. Le deal est très simple : si un participant arrive à ramener une montre, Huawei lui la fait gagner. Et vous, seriez prêt à tenter votre chance ?

Plongez dans la Tamise et gagnez une montre Huawei

La manifestation se déroulera ainsi demain, et Huawei a d’ores et déjà présenté une vidéo pour promouvoir l’événement. Une page web spéciale a été mise en ligne. Pour inviter le plus de participants à tenter leur chance, l’événement veut se montrer alléchant et indique sur le site : « Des milliers de livres de Huawei Watch GT 2 flambant neuves ont été submergées dans l’eau et sont à gagner pour les nageurs dans le premier ‘Dive Thru’ ».

Il faut dire que l’une des seules barrières à la participation concernera la température de l’eau, qui ne devrait pas décoller à plus de 13 degrés. Le nombre de participants devrait donc être plutôt important, et Huawei l’annonce très clairement en invitant les intéressés à se présenter à l’événement assez tôt « pour éviter toute déception ». A 199 euros la montre, l’événement devrait effectivement attirer de nombreux individus, à qui l’on suggère de ne pas oublier de porter une combinaison de plongée. Il aura lieu ce samedi 16 octobre, entre 12h et 16h.

Les montres connectées, un historique aquatique

La nouvelle Watch GT 2 a été dévoilée à l’occasion de la présentation des nouveaux Mate 30 et Mate 30 Pro, à Munich, le 19 septembre dernier. La montre entrera naturellement en concurrence avec l’Apple Watch, qui continue à dominer le marché.

De son côté, Apple n’a jamais créé d’événements pour promouvoir l’étanchéité de sa montre connectée. Mais l’actualité et les faits divers s’en sont occupés à sa place. Il y a quelques mois, deux Apple Watch avaient été retrouvées au fond d’un lac du Connecticut, à plus de 7 mètres de profondeur. Elles avaient séjourné ici pendant plus de deux semaines.

Mais le record toute catégorie concerne une autre montre d’Apple, égarée par un surfeur dans l’océan. Six mois plus tard, à 5 km de l’endroit où la montre avait été perdue, un homme avait retrouvé celle-ci dans le sable, alors qu’il cherchait des coquillages. Après une recharge, elle fonctionnait toujours.