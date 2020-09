Plus besoin de renvoyer son Apple Watch Series 6 pour changer de bracelet

Hier, nous vous expliquions pourquoi il était primordial de bien connaître votre tour de poignet avant de commander une Apple Watch Series 6 avec ses nouveaux bracelets « Solo Loop ». Dans le cas où votre bracelet serait trop petit, vous ne devez pas seulement renvoyer le « Solo Loop », mais la montre avec. Un peu déroutant pour un client qui vient de dépenser presque 430 euros pour une montre connectée. Cette annonce a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux jusqu’à être qualifié d’Apple Bandgate, si bien que la firme de Cupertino a finalement pris la décision d’adapter son service client.

Désormais, les clients peuvent désormais simplement remplacer le bracelet (plutôt que la montre entière) en magasin ou par retour. Encore faut-il qu’Apple dispose des tailles et styles en stock. Il semblerait que l’enseigne ait été dévalisée depuis l’annonce de l’Apple Watch Series 6. Par ailleurs, l’entreprise a également mis à jour le tableau des prix des bracelets en y ajoutant des détails supplémentaires afin d’obtenir un meilleur ajustement. Il suffit d’imprimer le patron et de l’enrouler autour de votre poignet pour connaître la taille qui vous correspond. Ce n’est pas exactement la méthode la plus sophistiquée ni la plus idéale, mais elle devrait fonctionner.

Apple updated its Solo Loop size guide today. No changes to the actual numbers, but more detailed instructions and illustrations were added to help you size correctly: pic.twitter.com/f4mMXFG0Pp

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) September 23, 2020