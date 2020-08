Plus de 20 jeux annoncés lors de la conférence de la Gamescom fin août – Le producteur fait monter la pression

L’année 2020 marquera à jamais notre quotidien et surtout le bouleversement de notre quotidien qui depuis le début de l’année ne cesse de faire des dégâts. La pandémie mondiale de Covid-19 a paralysé une grande partie de notre planète et de nos habitudes cette année, notamment entre mars et juin 2020 pour plus d’un tiers de la population mondiale fut confiné chez elle.

Parmi les changements et les bouleversements qui ont été décidés par mesure de sécurité, d’innombrables événements annulés. Que ce soit dans l’automobile, dans la tech, ou encore dans le jeu vidéo. Fort heureusement, avec les nouvelles façons de communiquer, nous avons pu vivre tout de même de bons moments grâce aux conférences en ligne et à Internet.

Le jeu vidéo s’en sort particulièrement bien dans le domaine justement. Il faut dire qu’avec les nombreuses plateformes de streaming permettant de diffuser du contenu lié aux jeux vidéo, l’industrie ne pouvait que s’adapter. C’est pourquoi, pour remplacer l’E3 de Los Angeles et la Gamescom, le producteur Geoff Keighley a mis en place le Summer Game Fest.

Un grand rendez-vous de plusieurs mois (de mai à fin août) pour organiser de nombreuses conférences et annonces de jeux vidéo. Si ce genre d’événement n’est pas du goût de tout le monde et qu’il a été reçu de manière bien mitigée de la part des joueurs, il y a un ultime événement qui pourrait nous satisfaire afin de finir l’été en beauté. Cet événement c’est Opening Night Live de la Gamescom prévu pour le 27 août.

La Gamescom pour terminer l’été en beauté

C’est donc sur ses réseaux sociaux personnels que Geoff Keighley a teasé l’événement du 27 août 2020. La soirée d’ouverture de la Gamescom avec l’Opening Night Live. Un événement qui débutera à 19h30 et devrait s’achever aux alentours de 22h. Soit environ une heure et demie de show.

Just two weeks until @gamescom Opening Night Live. We’re excited to be doing a LIVE show for you with 20+ games, lots to reveal in the next few weeks! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2020

Plus que deux semaines avant la Gamescom Opening Night Live. Nous sommes impatients de nous produire en LIVE pour vous avec plus de vingt jeux, beaucoup d’annonce à venir dans les prochaines semaines !

L’homme est une nouvelle fois très enthousiaste et nous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour découvrir une soirée avec plus de 20 jeux présentés (et attention, cela ne veut pas dire 20 nouveaux jeux annoncés, mais juste 20 jeux présents ce soir-là).

Quand on connaît l’homme, on ne peut qu’être prudent. En effet, Geoff Keighley est un habitué des gros teasings qui se révèlent être finalement un peu décevants. Nous nous souvenons des dernières éditions des Game Awards ou encore de l’ensemble du Summer Game Fest qui sont loin d’être d’incroyables réussites. Affaire à suivre donc, on espère en tout cas que cette soirée sera placée sous le signe de la next-gen avec des jeux PS5 et Xbox Series X !