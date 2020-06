Podhero, la nouvelle plateforme pour soutenir vos podcasteurs préférés

Depuis quelques années, le format podcast est en pleine expansion. Aujourd’hui, tout le monde a la possibilité de produire son émission à moindre coût et de la diffuser sur l’ensemble des plateformes de streaming. Il aussi simple de créer un podcast qu’une chaîne YouTube ou Twitch, à la seule différence que le modèle économique du podcast est encore bancale du côté du créateur. Lors d’un échange avec Pauline Grisoni fondatrice du podcast La Leçon, nous avons pu aborder les sujets du financement et elle nous a confirmé qu’il peut être très compliqué de vivre de son émission malgré les heures investies.

Évidemment, vous allez me dire qu’il existe des tonnes de solutions de financement, que ce soit Patreon, Utip, ou encore le crowdfunding. Aujourd’hui, les podcasts les plus influents se calquent sur le modèle de la télévision ou de YouTube en intégrant de courts passages publicitaires au sein de leurs émissions. Pourtant, comme sur Twitch, les adeptes du podcast semblent détester cette solution. De ce fait, de nombreux entrepreneurs se sont penchés sur la question afin de trouver la solution idéale. Pete Curley est sûrement l’exemple le plus flagrant.

Comment utiliser Podhero ?

Il y a une dizaine d’années, Pete Curley lançait HipChat, une plateforme de communication collaborative qui a finalement été rachetée par Slack. À ce jour, la priorité de Pete Curley est le développement d’un système pouvant rémunérer correctement les créateurs de podcast sans passer par la création d’un compte Patreon, etc. De cette réflexion est né Podhero, un service destiné à générer des revenus pour les podcaster, sans publicité. Pete Curley a déclaré : « La société qui trouve comment monétiser les podcasts, que ce soit Spotify ou nous, c’est une société d’au moins 30 milliards de dollars. »

En quelque sorte, Podhero est un Patreon entièrement concentré sur les podcasts. Voici comment cela fonctionne, l’auditeur paie une redevance mensuelle de 6 dollars, dont la majeure partie revient au créateur. Cet argent est ensuite réparti équitablement entre le nombre d’émissions auxquelles l’auditeur est abonné. De ce fait il est facile de soutenir tous les créateurs que l’ont veut en même temps. Petit bémol, Podhero utilise l’API Apple Podcast pour agrémenter son catalogue, c’est-à-dire que les podcasts exclusifs à d’autres plateformes comme Spotify ne pourront pas se trouver sur Podhero.

Quoi qu’il en soit, ce service semble être une sorte de révolution pour les créateurs de podcast actuels et devrait également encourager de nouveaux à se lancer.