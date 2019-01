Pokémon de retour au cinéma en 2019

Mewtwo est de retour

Déjà presque 20 ans que le film Pokémon a vu le jour, cela ne nous rajeunit pas… C’est en effet en avril 2000 que le film Pokémon arrivait dans les cinémas français. A l’époque, les jeux faisaient un carton sur la Game Boy (première et deuxième génération) et le dessin animé faisait chanter les enfants sur TF1.

Le film qui mettait à l’honneur le personnage de MewTwo (titré MewTwo contre-attaque) est donc un succès après être sorti dans les salles japonaises dès juillet 1999… 20 ans après sa sortie originale, les Japonais sont en train de se prendre pour la Team Rocket en nous jouant un mauvais tour, un remake en images de synthèse qui sortira en 2019. On vous laisse découvrir la bande-annonce pour vous faire une idée.

Surfer sur la folie Pokémon

Au-delà du résultat que l’on peut juger convaincant ou non, c’est surtout l’ambition de profiter d’un véritable regain de forme médiatique de l’univers Pokémon qui perturbe. On sent à peine que l’on veut relancer la franchise, avec le succès du jeu sur mobile de Niantic, les petites créatures ont connu une attention médiatique incroyable qui se concrétise par de nombreux projets.

Il suffit de repenser au film »Détective Pikachu » dont on vous dévoilait la bande-annonce il y a deux mois pour s’en convaincre. Pour l’instant, les projets sur ce nouveau film Pikachu sont encore limités. Les fans peuvent se rassurer, une sortie au cinéma devrait bien être à l’ordre du jour. Une autre bonne nouvelle, la réalisation a été confiée à Kunihiko Yuyama, un spécialiste du film d’animation qui a réalisé tous les films de la franchise. Y compris l’original… On a envie d’y croire, il faudra désormais attendre d’en savoir plus.