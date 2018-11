C’est quoi sérieusement ce film « Détective Pikachu » ?

Un ovni pour le cinéma

On va présenter les choses comme ça. Les Pokémon ont la cote. Qu’il s’agisse de jeux vidéo ou de cartes à jouer vendues aux enchères, attrapez tous les billets. Le problème c’est qu’à un moment cela va commencer à se voir.

Comme nous, vous avez sans doute vu débarquer dans vos flux Twitter, Facebook et autres, cette bande-annonce très surprenante d’un film nommé « Détective Pikachu ».

Un film mêlant donc humains bien réels et pokémon aux airs de peluches. Du coté du scénario, il faut aller chercher sur un vieux jeu de 3DS. Tim 21 ans d’un côté et Pikachu de l’autre. Le jeune homme veut retrouver son père disparu et il va donc avoir l’aide de Pikachu en mode Sherlock Holmes. Il est bien sûr le seul à le pouvoir communiquer avec lui. Si Sacha le comprenait d’instinct (plus ou moins), lui entend des mots. Pour les autres, il dit seulement « Pika Pika ».

Le soldat Ryan peut-il sauver Pikachu ?

C’est d’ailleurs sur les épaules de Pikachu que semble vraiment reposer ce film. Enfin plutôt celles de Ryan Reynolds. Après Deadpool, l’acteur au grand talent s’attaque à un autre personnage iconique de la culture pop. Le défi semble toutefois un peu trop ambitieux même pour lui, si on en croit cette bande-annonce. Le film réalisé par Rob Letterman semble honnêtement glisser dans une sorte de facilité générale qui ne laisse pas présager du meilleur.

Enfin, malgré toute l’affection que l’on peut avoir pour Ryan Reynolds, il risque de faire pâle impression à côté de l’incarnation de Groot par Van Diesel dans les Gardiens de la Galaxie. Dans le doute, rendez-vous le 8 mai prochain pour le découvrir dans les salles. Mais faites-vous inviter…. on attendra vos avis pour se lancer.