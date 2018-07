Pokémon Go, un très grand succès financier

Voilà deux ans que vous pouvez croiser des chasseurs de Pokémon dans les rues de votre ville. Si certains diraient que Pokémon GO, c’est de l’histoire ancienne, détrompez-vous, le jeu est toujours très populaire. L’analyste Sensor Tower a d’ailleurs réalisé une nouvelle étude financière de Niantic et tenez-vous bien, depuis son lancement Pokémon Go a généré 1,8 milliard de dollars de recettes !

Pokémon Go : 1,8 milliard de dollars depuis sa sortie

Vous avez peut-être l’impression que Pokémon Go est sur le déclin. Après tout, à l’heure actuelle, on n’en entend plus autant parler. Le buzz initial qui provoquait des rassemblements dans la rue semble définitivement passé. Pour autant, cela ne veut pas dire que les recettes suivent le même chemin. L’entreprise d’analyse Sensor Tower s’est penchée sur la question des recettes du jeu. Et autant dire que les chiffres sont tout bonnement incroyables comme le relève JeuxVideo.com.

On parle en effet de 1,8 milliard de recettes depuis son lancement le 6 juillet 2016, il y a un peu plus de deux ans. A noter qu’à cette date, il ne s’agissait pas d’une sortie mondiale mais limitée aux États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Plus intéressant encore, la progression aurait été relativement continue. En effet, le cap du milliard pour Pokémon Go aurait selon l’entreprise été atteint en janvier 2017. La clé du succès ? Les micros-transactions in App.

Pokémon Quest, un bon successeur

Les fans des Pokémon peuvent se rassurer. Si jamais le jeu venait à tomber quelque peu dans l’oubli, le successeur est déjà là. Pokémon Quest lancé fin juin a déjà de très bons résultats. En quelques semaines, il a ainsi été téléchargé 3,5 millions de fois et permis de gagner 3 millions de dollars. 56% de cette somme est issue des terminaux Apple. Le reste est bien entendu lié à Android. Pas mal du tout non ?

Surtout, l’application déjà présente sur iOS et Android devrait voir ces chiffres continuer à grimper rapidement. Le plus dur sera désormais, de s’assurer que le jeu s’inscrive aussi dans la durée comme le précédent. Si l’on en croit cette popularité, c’est bien parti même si les chiffres sont bien sûr inférieurs à ceux de Pokémon Go. Laissons-lui un peu de temps…