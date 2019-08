PopBase, une nouvelle plateforme pour les stars des médias sociaux

Popbase vient de lancer sa plateforme en accès anticipé. Celle-ci leur offre un meilleur contact avec le public et surtout un système de rémunération plus avantageux que d’autres plateformes.

Une version en accès anticipé de PopBase a été lancée

Même s’il est possible de faire fortune grâce à YouTube ou d’autres plateformes de médias sociaux, le système de rémunération n’est plus aussi intéressant que par le passé. La plateforme de vidéos du géant des moteurs de recherche est effectivement régulièrement critiquée pour les faibles rémunérations offertes, ou encore pour le fait que la plateforme peut facilement supprimer un canal pour une raison ou une autre et ainsi faire perdre toute source de revenus du jour au lendemain. Tik Tok avec son milliard de téléchargements, quand à lui, n’a pas réussi à résoudre le problème de la rémunération. Aussi, PopBase entend se poser en concurrent pour les stars des médias sociaux et les meilleurs influenceurs.

PopBase, en plus de développer sa plateforme a aussi travaillé d’arrache pied pour recruter une liste impressionnante de talents des médias sociaux. Parmi ces stars, notons Snarled Caleb Hyles et Mr. Creepy Paste (près de 4,3 millions d’abonnés) ou bien encore des stars émergentes de Tik Tok comme, par exemple, Leanne Bailey ou bien encore Mihaiu Dani avec leurs 6,5 millions d’abonnés.

PopBase, qui vient d’être lancée en accès anticipé, entend offrir davantage d’interaction entre le public et les stars des médias sociaux en allant plus loin que les vidéos. Des questionnaires interactifs et des vidéos exclusives sont au rendez-vous et, prochainement, la plateforme proposera aussi des jeux, des expériences de réalité augmentée, des objets de collections autour des stars des médias sociaux, etc. Cependant, le nerf de la guerre qui devrait permettre à l’entreprise d’attirer les grands noms de YouTube et de Tik Tok reste bien évidemment l’argent.

PopBase offre un système de rémunération intéressant

Pour attirer les stars des médias sociaux, Binary Bubbles, l’entreprise derrière PopBase, compte offrir 60% des revenus générés aux créateurs voir même 70% dans certains cas selon Lisa Wong la directrice générale de la firme basée à Los Angeles. La directrice explique : « La plate-forme a été conçue pour permettre aux créateurs d’étendre leur marque à de nouveaux supports. Nos outils ont été conçus par des créateurs, pour des créateurs. Nous pensons que les créateurs d’aujourd’hui ont la particularité de fonder leurs marques sur la personnalité, la réactivité et l’amusement. Et nous concevons nos outils et notre technologie pour tirer parti de cela ».