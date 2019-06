Porté par les Airpods, le marché des wearables devices est en plein boom

Le cabinet IDC vient de publier les chiffres de vente du marché des wearables devices (bracelets et montres connectés, écouteurs sans-fil, etc.) et son évolution est plus que positive.

Apple reste de loin le leader incontestable, grâce à son Apple Watch Series 4, leader incontestable du marché des montres connectées, mais surtout les Airpods, devenus un vrai produit iconique de la marque. Derrière Huawei et Samsung ont une très belle progression, le chinois ayant une croissance de 282% par rapport au premier trimestre 2018. La sortie de la Watch GT n’y est certainement pas pour rien, mais le Huawei Gate ne va certainement pas aider pour la suite.

De son côté Samsung continue son bonhomme de chemin en surfant sur ses nouveaux produits, dont les Galaxy Buds et la Galaxy Watch Active. Il est intéressant de noter que les bundles offrant les Buds pour les précommandes des Samsung Galaxy S10 ont largement contribué à l’augmentation du volume de ventes. Huawei a proposé le même genre de promotions pour la sortie de ses smartphones dans certains pays, ce qui explique également sa forte croissance.

Apple reste donc le leader incontestable, l’Apple Watch voyant ses ventes progresser de 15%, et les Airpods de 49,5%. La hausse des prix des Airpods avec charge sans fil a également permis augmenter son panier moyen.

Les bracelets connectés et smartwatches aussi en progression

Xiaomi continue sa croissance avec une augmentation de 68,2% de ses ventes, portées par son Mi Band 3, un bracelet connecté très abordable. La marque chinoise a aussi l’avantage d’ouvrir de nouveaux marchés, comme ce fut le cas pour la France il y a un an. Xiaomi est par ailleurs (en volume de ventes) le leader du marché des objets connectés portés au poignée avec 10,7% du marché contre 9,3% pour Apple et 3,9% pour Huawei.

De son côté, Fitbit continue son bonhomme de chemin (+36%) grâce à ses nouveaux modèles et le succès de la Versa et du Charge 3. Le vrai grand absent est, comme d’habitude, Wear OS. Le système d’exploitation pour smartwatches de Google a du mal à convaincre et des sociétés comme Fossil, basées sur Wear OS, perdent du terrain.

Le marché des wearables devices a donc de beaux jours devant lui, et la concentration des acteurs a fait du bien, même si les montres connectées (hors Apple Watch) ont beaucoup de mal à convaincre.