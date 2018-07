Zinédine Zidane et David Beckham dévoilent ce qu’ils aiment chez l’autre dans la dernière campagne d’Adidas

Les deux anciens joueurs du Real Madrid ont été invités dans une vidéo publiée par Adidas à énumérer ce qu’ils aiment chez l’autre pour un beau moment de respect et d’émotion.

Dans le cadre de la campagne Here to Create, la section football de la marque aux trois bandes met en scène deux grands noms du ballon rond qui reviennent sur leurs moments passés à jouer ensemble. Dans cette vidéo intitulée « Create Respect », les deux stars partagent leur admiration mutuelle et mettent en avant une des valeurs du football : le respect.

Des retrouvailles complices et une belle promotion pour Adidas

La marque de de sports a réédité il y a peu une de ses paires de crampons les plus célèbres : les Predator Accelerator Electricity qui ont vu le jour en 1999. Pour en assurer la promotion et les relancer sur le marché, elle a fait appel à deux ambassadeurs de choix : les deux ex-joueurs du Real Madrid Zinédine Zidane et David Beckham.

Dans cette vidéo publicitaire, les deux anciens footballeurs sont interrogés à tour de rôle et énumèrent les qualités de l’autre qui les ont marqués. Du côté de Zidane, on voit l’admiration du pied droit de David Beckham, de ses coups francs ou sa qualité de travail. De son côté, le footballeur britannique met en avant l’amour du jeu, son talent ou encore sa volée exceptionnelle en finale de la Ligue des Champions 2002.

Bons baisers de Russie

Les deux hommes ont noué une forte amitié il y a plus de dix ans, entre 2003 et 2006, lorsqu’ils ont été coéquipiers au Real Madrid. Ils ne manquent d’ailleurs jamais une occasion de dire du bien l’un de l’autre, lorsque David Beckham avait signé pour 6 mois au Paris Saint-Germin par exemple ou lors d’interview dans la presse.

Ce spot publicitaire fait partie d’une importante série de contenu multimédia créée par Iris Worldwide pour profiter de la visibilité offerte par la Coupe du Monde en Russie et qui avait commencé avec un film sur une fresque géante du joueur brésilien Gabriel Jesus.

Source : Creativity Online