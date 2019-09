Pour anticiper l’avenir, Tesla double la durée de vie de ses batteries

Lorsqu’en avril dernier, quand Elon Musk affirmait que ses Tesla allaient pouvoir rouler plus d’un million de kilomètres au cours de leur durée de vie, cette annonce semblait quelque peu exagérée. En effet, c’est le double de ce propose actuellement la batterie d’une Tesla. Ce qui est déjà beaucoup, si l’on compare cette capacité à la concurrence.

Dorénavant, il semblerait qu’il faille prendre au sérieux cette annonce d’Elon Musk. Ce mois-ci, un groupe de chercheurs appartenant à l’Université Dalhousie, vient de conclure une entente exclusive avec Tesla. Ces chercheurs ont publié un article dans The Journal of the Electrochemical Society qui décrit une batterie au lithium-ion qui « devrait pouvoir alimenter un véhicule électrique sur plus d’1 million de kilomètres » tout en perdant moins de 10 % de sa capacité énergétique pendant sa vie.

À quoi servent de telles performances ?

Ce groupe de recherches est dirigé par Jeff Dahn, l’un des chercheurs les plus qualifiés au monde dans ce secteur. Ces scientifiques rapportent que cette batterie est largement supérieure à n’importe quelle autre batterie au lithium-ion. D’après ces chercheurs, ce type de batterie pourrait parfaitement convenir aux robotaxis autonomes, ainsi qu’aux poids lourds électriques dédiés aux long-courriers. Évidemment, ce sont deux projets sur lesquels Tesla travaille.

Le laboratoire explique que certains tests ont été réalisés pendant plus de trois ans. Au cours de ces tests, les batteries ont été rechargées, puis déchargées plusieurs fois. Les cellules ont réalisé plus de 4000 cycles de charge sous des conditions allant de 20°C à 55°C. Avec un système de refroidissement propre à Tesla, les batteries ont dépassé 6000 cycles. Ce qui est équivalent à l’alimentation d’un véhicule électrique sur plus de 1,6 million de kilomètres, et à prêt de 20 ans d’utilisation. Ce nouveau type de batterie permet donc un usage intensif du véhicule en question.

Quel que soit le concept qui finira par entrer en production dans une Gigafactory de Tesla, les signes sont clairs : une batterie d’un million de kilomètres sera bientôt là.