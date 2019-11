Pour Black Friday, apprenez à coder et designer pour 9,99€

Du 22 au 29 novembre, le spécialiste de la formation en ligne Udemy propose une grande partie de son catalogue de cours à seulement 9,99€, pour Black Friday. La grande force de la plateforme, c’est le nombre important de cours qui sont proposés dans la langue de Molière. Bien évidement, vous avez accès tout le catalogue mondial, et pouvez donc suivre des cours en anglais.

Udemy est reconnu pour la qualité de cours proposés, et leur multitude. Les catégories sont nombreuses, allant du design, au référencement, en passant par la vidéo, ou encore le développement web.

Dans cet article, découvrez nos trois formations préférées du moment, parmi le riche catalogue Udemy. Pour voir l’intégralité des formations en promotion pour Black Friday, c’est ici que ça se passe :

Maîtriser Photoshop en 11 heures

La première formation de notre sélection concerne Photoshop. Le logiciel de référence pour la retouche photo et le design est devenu incontournable pour tous les acteurs du web et du print. Cette formation Udemy est dispensée par Antoine Defarges, un formateur professionnel, certifié par Adobe.

Le cours se déroule en 11 heures et une trentaine de minutes. Pendant la formation, vous apprendrez les bases de Photoshop, mais aussi des techniques plus avancées comme les masques de fusion ou les modes de fusion. Elle est habituellement vendue 49,99€, et plus de 5000 personnes y ont assisté, avec une note moyenne de 4,6 sur 5, donnée par plus de 1000 votants.

Pour découvrir cette formation Photoshop, rendez-vous sur cette page :

HTML, CSS, PHP, JS : 38 heures pour devenir développeur

S’il y a bien un métier qui est indispensable aujourd’hui, c’est celui de développeur web. En dehors des écoles, le web est le terrain parfait pour apprendre à coder, cette formation Udemy habituellement vendue 199,99€ est un lieu de passage incontournable.

Preuve est en : plus de 40 000 personnes l’ont suivie, et plus de 15 000 personnes lui ont donnée une note de 4,6. C’est le cours le plus populaire sur le marché français, un véritable incontournable. Parmi les 239 sessions, vous allez commencer par le HTML ou le CSS, puis partir sur des langages plus complexes comme le PHP ou le JavaScript.

Si vous partez de zéro et voulez construire votre site web, elle est faite pour vous.

24 heures pour maîtriser After Effects

Vous avez toujours voulu apprendre à faire des effets spéciaux ou du motion design ? Cette formation complète pour After Effect, d’une durée totale de 25 heures est un best-seller absolu sur Udemy. Elle est réalisée par Sébastien Armand, une formation agréée After Effects.

Vous avez également accès à plus de 17 ressources téléchargeables pour vous aider à progresser dans votre cours, et votre utilisation d’After Effects. Elle est habituellement vendue 199,99€, cette réduction à 9,99€ en fait donc une superbe affaire.

Voici un aperçu du programme de la formation complète After Effects CC :

Découverte de l’interface du logiciel

Familiarisation avec les techniques d’animation et la création de formes

Connaître les effets visuels possibles

Proposer et diffuser vos créations visuelles en 2D ou 3D

Manipuler une vidéo, la stabiliser, ajouter ou enlever des éléments

Faire une incrustation sur fond vert

