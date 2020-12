Pour les fêtes, Epic Games offre un jeu par jour jusqu’au 31 décembre

Epic a l’habitude de gâter les gameurs en offrant de nouveaux titres chaque semaine. Il arrive parfois que ce soit des triple A comme en mai dernier avec GTA V. Ces cadeaux sont un moyen d’attirer un public plus large et de leur donner envie de rester sur sa plateforme.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store franchit un nouveau pallier dans cette stratégie et s’apprête à offrir quinze jeux à raison d’un par jour jusqu’au 31 décembre. Une fois téléchargé, le jeu est à vous pour de bon. L’entreprise n’a pas officiellement communiqué sur cette liste, mais selon certaines fuites, les jeux pourraient être de très grande qualité.

Des titres phares de ces cinq dernières années

La RTBF a proposé un calendrier complet sur ce sujet et comme on peut le voir, les gameurs pourront remplir leur bibliothèque pour les vacances et même pour l’année à venir. À noter que pour ce jeudi 17 décembre, le jeu mentionné était Dying Light et c’est finalement Cities Skylines qui est offert. Il convient donc de prendre cette information avec des pincettes et la liste pourrait au final être différente :

18 décembre : Resident Evil 7

19 décembre : The Witcher 3

20 décembre : Mass Effect Andromeda

21 décembre : Assassin’s Creed Origins

22 décembre : Metal Gear Solid V

23 décembre : The Evil Within 2

24 décembre : Far Cry 5

25 décembre : Fallout 4

26 décembre : Borderlands 3

27 décembre : Monster Hunter World

28 décembre : Dragon Age Inquisition

29 décembre : Horizon Zero Dawn

30 décembre : Ghost Recon Breakpoint

31 décembre : Hitman 2

On pourra voir au jour le jour si les jeux cités dans cette liste officieuse sont les bons. La plupart ont marqué l’industrie vidéoludique au cours de ces dernières années. Beaucoup sont signés de grands studios. Avec cette nouvelle offensive, Epic va sûrement marquer les esprits. Son rival Steam n’a pas pour autant l’intention d’être en reste et proposera ses traditionnelles soldes de noël du 22 décembre au 5 janvier.