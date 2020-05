GTA V est désormais gratuit sur l’Epic Games Store

Excellente nouvelle pour tous ceux qui n’avaient pas encore craqué pour GTA V et/ou qui souhaitaient s’essayer à la version PC. En effet, comme le laissaient suggérer d’insistantes rumeurs depuis quelques jours, le jeu signé Rockstar Games est désormais disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

GTA V gratuit, oui ! Lancé en fin d’année 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis porté l’année suivante sur PS4 et Xbox One (sans oublier le PC), GTA V truste régulièrement, depuis 7 ans donc, les premières places des ventes. A ce jour, le jeu de Rockstar Games comptabilise plus de 120 millions de ventes à travers le monde.

Comme l’indique la page d’accueil de l’Epic Games Store, en téléchargeant GTA, « le jeu vous appartient à tout jamais ». Pour télécharger gratuitement GTA V, pas d’abonnement à payer, mais simplement un compte Epic Games Store à créer à cette adresse. Une fois connecté, il suffit de se rendre sur la boutique, et de demander à télécharger le jeu GTA V. Et c’est tout.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We’ll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020