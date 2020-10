Pour Prime Day, plus de 1400€ de réduction sur les TV OLED LG

Pour ce Prime Day 2020, Amazon propose des ventes flash sur les gammes BX, CX et GX de LG. La remise la plus importante porte sur la LG TV OLED65CX6 qui voit son prix chuter de 3409€ à 1999€.

Cette TV OLED ultra premium propose une résolution 4K, un écran de 164 centimètres (65 pouces) et un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Elle embarque toute la technologie d’une TV connectée, et utilise le système d’exploitation WebOS. Elle utilise le dernier processeur a9 Gen 3 4K, qui permet une fluidité de tous les instants. Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR, toutes les dernières technologies sont de la partie.

Pendant Prime Day, ce sont donc 35% de réduction auxquels vous avez le droit. Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Les TV 55 pouces encore plus abordables

L’alternative (légèrement) plus abordable, c’est le LG TV OLED55GX6 et sa dalle de 55 pouces. Alors qu’il propose la plupart des mêmes caractéristiques techniques que celles de la gamme CX, mais il n’a pas de pied. Il est pensé pour s’accrocher directement sur votre mur, et un mode spécifique vous permet de l’utiliser pour afficher des oeuvres d’art sur le mur. Pour Prime Day, il est vendu 1769€ au lieu de 1900€.

Téléviseur le plus abordable de notre sélection LG pour le Prime Day, le LG OLED55BX utilise lui aussi un processeur a7 et reprend les caractéristiques des modèles précédents dans un design différent. Pendant Prime Day, il est proposé à 1 269€ au lieu de 1 599€, soit 21% de réduction.

On vous le rappelle, seule condition pour profiter des offres Prime Day Amazon, être abonné à Amazon Prime. Pour que tout le monde en profite, Amazon propose 30 jours d’essai gratuits, l’abonnement étant ensuite facturé 49€ par an, ou 5,99€ par mois.