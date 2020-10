Pour ses 60 ans, SEGA propose des jeux gratuits sur Steam

Soixante ans et encore de belles choses à proposer. SEGA n’a peut-être plus l’aura dont elle jouissait dans les années 80 et 90 avant de connaître de graves difficultés financières. Mais depuis, l’entreprise japonaise a bien redressé la barre et entend bien repartir de l’avant. L’éditeur profite justement de son soixantième anniversaire pour gâter le public.

De nombreux jeux gratuits et des promotions au menu

Pour l’occasion, la firme a décidé d’offrir aux utilisateurs de Steam quatre mini-jeux gratuits et inédits. Ils ne seront accessibles que temporairement mais une fois lancés, ils resteront disponibles dans votre bibliothèque :

Armor of Heores : il s’agit d’un jeu de tank mutlijoueur, disponible du 15 au 19 octobre.

: il s’agit d’un jeu de tank mutlijoueur, disponible du 15 au 19 octobre. Endless Zone : C’est un un shoot’em up en défilement horizontal qui est accessible du 16 au 19 octobre.

: C’est un un shoot’em up en défilement horizontal qui est accessible du 16 au 19 octobre. Streets of Kamurocho : Véritable hommage à la saga Yakuza, il met en scène Kiryu et Majima dans les rues du célèbre quartier de Kamurocho. Disponible du 17 au 19 octobre.

: Véritable hommage à la saga Yakuza, il met en scène Kiryu et Majima dans les rues du célèbre quartier de Kamurocho. Disponible du 17 au 19 octobre. Golden Axed : C’est un version inédite d’un projet précédemment annulé. Il sera accessible les 18 et 19 octobre prochain.

Les réjouissances ne s’arrêtent pas là, puisque SEGA propose pendant quelques jours, une série de promotions sur ses jeux sur Steam. Il en va ainsi notamment des titres de la licence Total War.

Les utilisateurs de la plateforme pourront aussi récupérer gratuitement le jeu Nights : Intro Dreams. Il suffit pour cela de lier son compte à son adresse mail sur le site créé par Sega. L’offre est valable pendant 60 jours.

Enfin, il est aussi possible d’ajouter Sonic The Hedgehog 2 gratuitement à sa bibliothèque Steam. Plébiscité, le jeu de plate-formes a notamment obtenu la note de 83 sur le site Metacritic.

Pour y voir plus clair sur l’ensemble de l’opération, vous pouvez vous rendre sur la page Steam dédiée.