Pourquoi Coachella et 40 autres festivals abandonnent-ils la reconnaissance faciale ?

Coachella, Bonnaroo, SXSW, et 37 autres festivals de musique viennent d’annoncer qu’ils n’utiliseraient pas la reconnaissance faciale au cours de leurs prochains événements. Il s’agit d’une victoire pour les quelques artistes qui depuis le mois dernier ont commencé à s’opposer à cette technologie. En effet, Tom Morello de Rage Against the Machine, Nahko and Medicine for the People, Speedy Ortiz et Thievery Corporation, font partie des groupes et musiciens qui ne tolèrent pas l’utilisation de la reconnaissance faciale.

L’ONG Fight for the Future a lancé une campagne pour dénoncer ce mode d’action, plusieurs artistes, fans, et autres activistes ont montré leur soutien à l’association, à l’image sur ce tweet du groupe Thievery Corporation.

Fans should feel safe & respected at shows, not subject to surveillance, harassment, deportation, or arrest. That’s why we’re joining in to call on @Ticketmaster & others not to use #FacialRecognition at festivals and concerts https://t.co/AvesV6eNiM #DontTrackFansAtShows pic.twitter.com/0BmQbT3YnN — Thievery Corporation (@ThieveryCorpDC) September 10, 2019

Un grand pas contre la reconnaissance faciale

Les membres de cette association déclarent qu’il ne s’agit pas seulement d’une victoire en ce qui concerne les festivals : « cette victoire est le premier grand coup porté à la diffusion de la reconnaissance faciale commerciale aux États-Unis, et l’on ne saurait trop insister sur son importance « , ont écrit Tom Morello et Greer dans un article paru sur BuzzFeed News.

Nous écrivions hier sur le fait que Facebook risque une amende de 35 milliards de dollars pour avoir abusé de la reconnaissance faciale. Ce débat ne concerne pas seulement les États-Unis, au Japon, un gigantesque dispositif de reconnaissance faciale devrait voir le jour à l’occasion des prochains Jeux olympiques.

Pour en revenir au monde du spectacle, cette technologie a été utilisée lors d’un concert de Taylor Swift pour, selon elle, repérer ses harceleurs. Les opposants à cette technique estiment qu’elle est encore imparfaite et qu’elle présente plusieurs préjugés raciaux et sexistes avérés.