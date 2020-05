Pourquoi CyberGhost est le VPN à choisir cette semaine ? 🔥

En 2020, de plus en plus d’internautes ont recours aux cĂ©lèbres VPN pour naviguer sur internet en illimitĂ© tout en conservant leur anonymat. Si les VPN touchent un public aussi large c’est aussi grâce Ă la simplicitĂ© d’utilisation dĂ©concertante de leur application.

Avec plus de 15 annĂ©es d’expertise, CyberGhost est un des VPN les plus utilisĂ©s dans le monde. Il propose un service au top et des prix que peu de concurrents peuvent offrir. D’ailleurs, le VPN CyberGhost propose aujourd’hui des tarifs encore plus bas (-80%) avec un abonnement qui vous reviendra Ă 2,64€ / mois seulement. Compte tenu de sa formule actuelle et par rapport Ă ce qui a Ă©tĂ© vu ces dernières annĂ©es, c’est le meilleur deal observĂ© chez ce fournisseur.

Mais alors, pourquoi choisir ce VPN cette semaine ? Voici 3 raisons pour vous séduire.

Des prix en chute libre pour ce VPN

Le VPN CyberGhost se diffĂ©rencie par la qualitĂ© de son service mais surtout par ses prix très attractifs. En ce moment, l’abonnement CyberGhost est Ă -80%, ce qui en fait l’un des plus abordables du marchĂ©. Alors que les formules assez similaires de VPN rivaux peuvent monter parfois jusqu’Ă 13€ / mois, CyberGhost propose un abonnement mensuel Ă 2,64€.

Cette offre promo vous offrira une protection totale pendant 3 ans et un accès illimité à toutes les fonctionnalités du VPN sans devoir payer de frais supplémentaires. Pour marquer le coup en ce premier week-end de mai, CyberGhost ajoute 2 mois gratuits en plus. Au final, le coût baisse donc encore plus.

En souscrivant Ă cette offre avantageuse, vous aurez la possibilitĂ© d’installer l’application CyberGhost sur 7 appareils connectĂ©s et de l’activer en mĂŞme temps. Vous n’aurez pas de problème pour atteindre ce chiffre puisque l’application est disponible sur de nombreux supports comme les ordinateurs, les tablettes, les tĂ©lĂ©phones et mĂŞme sur vos TV connectĂ©es.

La pĂ©riode d’essai gratuite de 45 jours est la cerise sur le gâteau pour choisir le VPN CyberGhost. Le fournisseur propose une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours qui vous permettra d’obtenir votre remboursement intĂ©gral si vous le voulez.

CyberGhost a un réseau gigantesque

Avant de choisir un VPN, on prĂŞte une attention particulière au rĂ©seau qu’il propose Ă ses utilisateurs. Plus le nombre de serveurs et de pays est Ă©levĂ©, plus les possibilitĂ©s seront grandes pour naviguer rapidement et sans aucune interruption.

Avec CyberGhost, vous pouvez ĂŞtre tranquille Ă ce niveau-lĂ puisqu’il donne accès Ă plus de 6000 serveurs rĂ©partis dans près de 90 pays. Mais CyberGhost ne se contente pas de mettre Ă disposition une quantitĂ© incroyable de serveurs, il fournit aussi un rĂ©seau de grande qualitĂ©.

Tous ses serveurs offrent un trafic et une bande passante illimités. Vous pourrez naviguer sans latence et avec la même stabilité que sans VPN. Vos téléchargements se feront rapidement, mais surtout sans aucun risque grâce à la connexion anonyme et cryptée garantie par CyberGhost.

Actuellement, vous ne pourrez pas trouver mieux en termes de quantitĂ© et qualitĂ© de serveurs. Libre Ă vous de comparer les diffĂ©rents fournisseurs de VPN, vous allez vite voir qu’aucun ne propose un aussi grand nombre de localisations possibles (sans mĂŞme regarder le prix…).

Une expérience de streaming vidéo améliorée

CyberGhost n’est pas seulement utile pour masquer l’adresse IP et le trafic internet. Beaucoup d’internautes s’en servent pour le streaming. En effet, CyberGhost est capable d’accĂ©der Ă toutes les plateformes de streaming vidĂ©o, notamment celles censurĂ©s dans certains territoires Ă cause de la restriction gĂ©ographique.

Grâce Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s au streaming, c’est un des rares fournisseurs de VPN a permettre d’accĂ©der Ă Netflix, Amazon Prime Video, Hulu ou encore BBC-iPlayer. Il parvient mĂŞme Ă dĂ©bloquer les chaĂ®nes TV françaises, ce qui est très utile quand vous ĂŞtes Ă l’Ă©tranger. Bref, CyberGhost est aujourd’hui un excellent choix, et vous ne le regretterez pas si votre objectif est de dĂ©bloquer des catalogues limitĂ©s par la censure gĂ©ographique.

En un clic, vous pourrez regarder le contenu que vous voulez sans contrainte. L’application CyberGhost est une solution qui est adaptĂ©e au grand public avec un design particulièrement simple. Si vous n’ĂŞtes pas très familier avec le VPN (ou avec l’informatique en gĂ©nĂ©ral), c’est le meilleur logiciel avec lequel dĂ©buter. Il a vraiment Ă©tĂ© pensĂ© pour le grand public, et c’est ce qui fait que les clients lui soient si fidèles…

Cette semaine, CyberGhost est donc clairement LE VPN Ă choisir, d’autant que vous pouvez l’obtenir Ă un tarif très rĂ©duit grâce Ă l’offre promo de -80% de rĂ©duction. Les autres concurrents sont un peu en retrait, c’est donc une occasion en or pour lui de se mettre en avant. Et d’en faire bĂ©nĂ©ficier le plus grand nombre. En ce week-end de 1er mai, l’offre spĂ©ciale mise en avant est Ă couper le souffle.

