Pourquoi Google Stadia bouleversera l’industrie selon le studio français Quantic Dream ?

David Cage, le président du studio indépendant français Quantic Dream s’est entretenu avec le site DualShockers pour s’exprimer au sujet de Google Stadia, la nouvelle offre de Cloud Gaming qui sera officiellement lancée en novembre 2019 partout dans le monde dans sa version payante, puis début 2020 dans une version gratuite. Si certains sont sceptiques, David Cage est quant à lui prudent, mais place de nombreux espoirs dans cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo.

Annoncé en mars 2019 lors de la GDC 2019 (Game Developers Conference), Google Stadia a fait une entrée fracassante dans l’industrie du jeu vidéo. Google parvenait à faire la conférence parfaite avec un taux d’avis largement positifs. Mais juste avant l’E3, la deuxième prise de parole fut beaucoup moins glorieuse. Google tentera de redresser le tir lundi avec une conférence pour la Gamescom. En plus de cela, le géant américain pourra peut-être compter sur certains acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Ainsi, interrogé par DualShockers, le français David Cage se montre plutôt positif face à Stadia.

Google Stadia va bouleverser le visage de l’industrie, à la fois pour les développeurs et les joueurs. Cloud Play sera la prochaine révolution dans les jeux. J’espère que cela deviendra un paysage concurrentiel. Les jeux auront l’air époustouflants, quel que soit l’écran sur lequel vous jouerez, et les développeurs devront se concentrer sur une seule et même plateforme, ce qui signifie que leur argent devra être investi dans la qualité plutôt que dans la compatibilité […] Ils peuvent réinvestir le temps, l’énergie et les ressources qu’ils économiseront pour rendre l’expérience de jeu encore meilleure […] Cloud Play sera également un moyen de rendre les jeux vidéo haut de gamme accessibles à un public plus large […] Bien sûr, il existe de nombreux obstacles avant que cela ne devienne une réalité, et la technologie peut ne pas être le plus difficile. Le modèle commercial et le partage des revenus restent des problèmes.