Pourquoi Instagram a mis des années avant d’implémenter les Stories

En août 2016, Kevin Systrom, alors PDG d’Instagram, n’a fait aucun mystère lors du lancement de la fonctionnalité Stories sur le réseau social. Il a reconnu avoir emprunté ce brillant concept à son concurrent Snapchat qui l’a introduit en 2013.

Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que Kevin Systrom aurait retardé la mise en place des stories sur Instagram pendant très longtemps. L’histoire est racontée par dans le livre «No Filter: The Inside Story of Instagram» de Sarah Frier qui paraîtra le 14 avril prochain.

Un des chapitres de cet ouvrage qu’a pu consulter CNBC est consacré à la rivalité entre Instagram et Snapchat durant les années 2015 et 2016. En position dominante, le réseau social de Facebook a dû faire face à la montée en puissance de cette plateforme plébiscitée par les adolescents. Ces derniers sont très friands de la fonctionnalité stories qui permet de partager des moments de sa journée sans trop calculer et à l’instinct. À contrario, les posts d’Instagram seraient bien plus travaillés et imposeraient la pression sociale du like.

Le déclic s’est produit lors de la cérémonie des Oscars 2016

Des salariés d’Instagram ont alerté à plusieurs reprises Kevin Systrom sur ce phénomène. L’un d’eux, Alex Li, l’a appelé pour lui demander la permission de développer une fonctionnalité Stories pour Instagram. Il proposait même d’avancer ce projet sur son temps libre avec deux autres collègues. Mais le co-fondateur du réseau social a refusé.

Il renouvellera par la suite son rejet lors d’une réunion en se montrant catégorique : « Nous n’aurons jamais de Stories. Nous ne devrions pas et cela ne correspond pas à la façon dont les gens pensent et partagent sur Instagram. »

Il y aura cependant un déclic chez Kevin Systrom qui se produira lors de la cérémonie des Oscars 2016. Il observe le comportement des stars présentes. Les acteurs postent bien sur Instagram mais c’est pour mieux inciter leur public à se rendre sur Snapchat où les moments les plus croustillants de l’événement sont partagés sous la forme de Stories.

Un peu plus tard, il demande à ses équipes de travailler pour implémenter au plus vite cette fonctionnalité sur Instagram. Ce sera donc chose faite en août 2016 avec le succès que l’on connaît depuis. Ironie de l’histoire, le projet a été réalisé à la vitesse de l’éclair car des salariés avaient travaillé en secret sur cette idée malgré le refus de leur chef.