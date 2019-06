Pourquoi le jeu Fortnite a failli ne jamais voir le jour

Depuis son lancement en juillet 2017, Fortnite n’a de cesse de s’imposer comme un des jeux mobiles les plus populaires de son genre, popularisant très largement le mode battle royale. Grâce à ce titre, le studio Epic Games a réalisé environ trois milliards de profit au cours de l’année 2018, pour quelque 250 millions de joueurs à travers le monde à ce jour. Néanmoins, le désormais célèbre jeu mobile a failli ne jamais voir le jour.

Avant Fortnite, Save the World

En effet, un des anciens responsables d’Epic Games du nom de Rod Fergusson a récemment déclaré qu’il souhaitait annuler le projet à l’époque où le studio travaillait dessus.

L’ancien employé du développeur de Fortnite a déclaré à ce sujet : « Si j’étais resté chez Epic, j’aurais annulé Fortnite. Avant de partir, j’ai essayé d’annuler Fortnite. Fortnite, quand c’était Save the World… c’était un projet qui avait quelques défis à relever. En tant que directeur de production à l’époque, ce jeu n’était pas quelque chose que j’aurais continué ». En conséquence, ce sont donc ces défis internes auxquelles l’entreprise a été confrontée qui auraient pu pousser l’ancien responsable à prendre la décision d’abandonner le projet. Néanmoins, celui-ci n’a pas donné plus de détails à ce sujet.

Alors baptisée Save the World, la première version de Fortnite était un jeu dans lequel les joueurs devaient collaborer afin de se défendre contre les zombies. Pour espérer survivre, ils devaient alors rassembler des matériaux et des armes pour construire une base solide. En somme, cette version n’incluait pas le mode battle royale qui a très largement contribué à faire le succès du jeu mobile.

Questionné sur de potentiels regrets, Rod Fergusson a déclaré qu’il était content d’avoir quitté Epic Games avant que le jeu ne sorte, sans quoi celui-ci ne n’aurait peut-être pas vu le jour et remporté un tel succès.

Actuellement, l’homme travaille aux côtés de Microsoft sur le jeu Gears of War, une franchise rachetée à Epic Games il y a cinq ans maintenant. D’ailleurs, Gears of War 5 devrait être disponible sur PC et Xbox dès le mois de septembre prochain.